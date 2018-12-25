返美学生亡·美法院裁定朝鲜须赔偿5亿美元 曾被朝鲜当局囚禁的美国大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier），去年6月获释回国后猝死。美国华盛顿地方法院周一（24日）指，瓦姆比尔很可能遭受虐待，裁定朝鲜须向瓦姆比尔的家人赔偿约5亿美元（约20.8亿令吉）。

图为瓦姆比尔在2016年被朝鲜官员押上法庭的照片。（图：美联社档案照）

（美国·华盛顿25日讯）曾被朝鲜当局囚禁的美国大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier），去年6月获释回国后猝死。美国华盛顿地方法院周一（24日）指，瓦姆比尔很可能遭受虐待，裁定朝鲜须向瓦姆比尔的家人赔偿约5亿美元（约20.8亿令吉）。

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诉讼由瓦姆比尔家人提出，法官在判辞中指，瓦姆比尔家人经历朝鲜政府的暴行，形容瓦姆比尔成为平壤与华府角力的人质，朝鲜须就虐待、挟持和非法处决瓦姆比尔，以及为其家庭带来的创伤负责。

法官又称，朝鲜一方自诉讼开始，未就案件作出回应。

瓦姆比尔2016年1月在朝鲜跟团旅游期间，被指企图偷取宣传海报，判囚15年。他去年6月在昏迷中获释被送回国，6天后去世。其父母称，儿子曾遭严刑拷打，回国时已对外界无反应。

（法新社）