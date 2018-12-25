避免“鸡同鸭讲”‧日驻槟领事馆推紧急事故流程表 不谙外语的日本游客来槟游玩，发生紧急事故到警局报警时遇上“鸡同鸭讲”的情况，该怎么办？

达威甘（左起）从鹿屋真一郎首及山川贤治的手中接领紧急事故流程表，3人都对此措施赞好。（图：星洲日报）

（槟城24日讯）不谙外语的日本游客来槟游玩，发生紧急事故到警局报警时遇上“鸡同鸭讲”的情况，该怎么办？

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为了解决这项语言沟通问题，日本驻槟领事馆与槟州警方合作推出“紧急事故流程表”，以英文、马来文和日文写上发生紧急事故后报案时将使用的关键字眼，方便不谙英语的日本游客。

这紧急事故流程表共有4张，3张分别是描述3类紧急状况时的情况，即遗失物件（如护照和贵重物品）、被偷东西和发生交通意外，第4张流程表则专门让投报者形容嫌犯的特征。

此流程表将张贴在槟州各地警局，让日本游客报警时只需点出流程表上的关键字眼，就可向警员提供事故中的基本资料（如姓名、时间、地点），及描述犯罪者特征（性别、年龄、身形、衣着）等。

日本驻槟总领事鹿屋真一郎今早在领事山川贤治、槟城旅业公会代表谢国兴的陪同下，到槟州警察总部移交流程表给槟州总警长拿督斯里达威甘。

鹿屋真一郎指出，日本政府也为不谙外语的韩国人提供类似的紧急事故流程表，日本驻槟领事馆把这项做法引进槟城。

达威甘吁他国仿效日领事馆

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达威甘说，槟城每年迎来数千名日本游客，也曾发生日本游客在投报时无法与本地警员沟通的情况，因而费时寻找通译员。因此，他感谢日本领事馆协助完成拟定紧急事故流程表，希望这项措施能为游客提供协助。

“我希望其他国家的领事馆仿效日本领事馆的做法，通过这措施让槟警方继续贴近社会。”

4张流程表的其中一张，是协助投报者点出关键字眼，描述罪案嫌犯的特征。

警员停车场坠死案

5警被调看守扣留所

另一方面，针对47岁的政治部警员苏菲安沙哈里安上周一被发现在浮罗池滑某多层停车场坠楼身亡案件，达威甘说，5名被扣查及尿检呈阳性的警员，已被调去看守扣留所。

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他说，警方至今已针对该案录取15人的口供，今天将传召10名民众助查。

“这项传召只是协助警方调查，以免遗漏任何疑点。”

他说，警方目前仍在等待完整的化学及验尸报告，希望可在下周完成调查，并把报告呈给总检察署。