继续照顾小糯米 尊重儿子离婚决定·刘丹首开腔谈3人近况 刘恺威和杨幂趁冬至公布离婚的消息，两人事后未有露面回应，反而刘恺威的爸爸刘丹昨日在无线电视城开工，心情如常未受影响，与一众演员吃薄饼庆祝圣诞；提到他负责日后照顾孙女小糯米？丹爷说：“小糯米几好，一切正常、一切照旧。”

刘丹表示尊重儿子刘恺威和前媳妇杨幂的决定。 （图：香港明报）

（香港25日讯）刘恺威和杨幂趁冬至公布离婚的消息，两人事后未有露面回应，反而刘恺威的爸爸刘丹昨日在无线电视城开工，心情如常未受影响，与一众演员吃薄饼庆祝圣诞；提到他负责日后照顾孙女小糯米？丹爷说：“小糯米几好，一切正常、一切照旧。”

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刘恺威和杨幂结束5年婚姻生活，日前发表共同声明宣布离婚，并将共同养育女儿小糯米。消息一出，有指刘恺威返港过圣诞，但传媒连日守候其寓所，他都未有露面回应事件。

面露微笑

心情未受影响

刘恺威与杨幂5年间多次传出婚变的消息，每次刘恺威的爸爸刘丹都成为追访目标，昨日刘丹如常返无线电视城拍摄处境剧集《爱．回家之开心速递》，再次被问及儿子离婚的事。刘丹面对传媒守候，他大方让传媒拍照，面露微笑，似乎心情未有受到影响。问到心情如何？他轻松说：“没没没，根本没什么，总之年轻人的决定，我们只有两个字，就是尊重，希望大家都尊重他们的决定。”

刘恺威经常在中国工作，4岁女儿小糯米留港由爷爷刘丹照顾。（图：香港明报）

承认刘恺威返港过圣诞

谈到刘恺威今年圣诞返港陪伴过节？刘丹说：“是，但不知他去哪！”似乎想保护儿子的行踪。至于有指孙女小糯米以后将跟爷爷生活？他说：“小糯米几好，一切正常、一切照旧。”

对于有报道传刘恺威和杨幂都分别有第三者介入，导致婚姻破灭？刘丹仍是笑答：“很多人都这样讲，总之他们都很好，都没事。”不断强调刘恺威和杨幂现在都过得好。被问及是否否会跟儿子谈？“不用谈啦！都是尊重。”（儿子心情如何？）问他啦！谢谢大家。”