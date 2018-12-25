违反者罚款300‧玻马大禁保丽龙塑料吸管 这项新措施经于10月，在大学董事部会议中通过，校方也已陆续发布通知，促请师生、职员及商贩等为上述措施做好全面准备。

玻马大推动零保丽龙运动。（图：星洲日报）

（玻璃市‧加央24日讯）玻璃市马来西亚大学将从明年1月1日起，在校园内全面禁用保丽龙及塑料吸管，违反者将在不提醒之下，面对高达300令吉的罚款！

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这项新措施经于10月，在大学董事部会议中通过，校方也已陆续发布通知，促请师生、职员及商贩等为上述措施做好全面准备。

“明年本校正式落实零保丽龙、零塑料吸管政策后，就会全面执法。”

玻马大明年起在校园内全面禁用塑料吸管。

珠莱达：透过教育加强环保认知

玻马大教授理事会副主席拿汀珠莱达说，其实若情况允许，校方并不希望是采取惩罚式的罚款制度，而是透过教育来加强人们对环保的认知，明白个中重要性。

她日前接受《星洲日报》记者访问时说，该校早在10年前已推动绿化校园运动，包括循环再用、节能减碳及植树等，而今董事部为强化环保理念而设定“零保丽龙、零塑料吸管”目标，希望可达致永续校园概念。

她说，这些年来该校极力推动零保丽龙运动，可惜无法全面落实，可能是整个大环境导致师生等仍惯用保丽龙餐具，而校园内每10名商贩之中，几乎90至100%都提供保丽龙餐盒给顾客。

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“过去2年，我们开始禁止商贩用保丽龙。虽然他们未必全都遵守，但至少有80%已不再用保丽龙了。还有，我们连活动餐具也不再用保丽龙了。”

“10月毕业典礼时，我们有20至30个熟食小贩摆摊，只有两三个小贩依旧使用保丽龙或一次塑料袋供顾客现场用餐或外带。”

盼追上雪槟步伐落实零保丽龙

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珠莱达鼓励师生自备餐盒，一起环保。

珠莱达说，雪兰莪和槟城两个州政府，早已落实零保丽龙，减少使用塑料袋政策，而且也看到不错的回响，玻马大在这方面刚起步，但期望能追上雪、槟州政府的脚步，于2020年达致玻马大2020年全面绿化校园大蓝图。

她说，校方将透过社交媒体和讲座来推广环保的重要性，也进行净滩、绿化跑等环保活动，同时也透过玻马大的校园电台及脸书专页宣传禁用保丽龙及塑料吸管政策。

玻马大内的80%商贩已不再用保丽龙。

鼓励师生自备餐盒

玻马大鼓励师生自备餐盒，也鼓励商贩给外带顾客折扣20仙优惠。

珠莱达说，要达到环保，不能只是禁用保丽龙和塑料吸管，也要禁一次性塑料袋，但上述政策还未禁用一次性塑料袋，不过，校方鼓励商贩尽量减少使用或完全不用那类塑料袋。

“我们都知道一次性塑料袋也会污染环境，但还是先从全禁保丽龙及塑料吸管开始做起，再逐步达到零塑料袋的目标。”

她认为，最好的环保方法就是自备餐具及袋子，人人从自身做起，才能带动他人。

另一方面，玻马大也将与大马固体废料管理机构SWCorp合作，明年开始推动“为生命再循环”（RFL）计划，让师生用可循环垃圾来换取积分，再用积分来换取商品。