美拨款争拗无进展·政府恐续停摆至1月3日 美国联邦政府局部停摆持续，导致数以十万计公务员不获发薪过圣诞节。白宫预算管理局长兼代理幕僚长马尔瓦尼警告，现时的僵局可能会持续至明年1月3日。

美国政府停摆，使到雷尼尔山国家公园通往知景名“天堂”区的道路也关闭，直到美国政府解决预算问题。（图：美联社）

（美国·华盛顿24日美联电）美国联邦政府局部停摆持续，导致数以十万计公务员不获发薪过圣诞节。白宫预算管理局长兼代理幕僚长马尔瓦尼警告，现时的僵局可能会持续至明年1月3日。

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穆瓦尼在霍士新闻节目中说，不认为未来几天会有太多进展，并称部份关门恐拖到新国会开议之后，届时站在特朗普对立面的民主党将取得众议院的控制权。

他说：“政府关门可能持续到28日之后，甚至是新一届国会开始。”新一届国会会期将从明年1月3日开始。

执政共和党控制的参议院已于上周六休会，将要到周四（27日）才复会，在这段期间不会应特朗普的要求开会商讨在美、墨边界沿线兴建围墙的拨款事项。

据美国广播公司（ABC）报道，在上周六的谈判中，副总统彭斯提出把50亿美元拨款要求缩减至21亿美元，但两大政党仍然对金额存在着分歧，谈判没有结果。暂时未知道民主党议员有否提出新建议。

民主党参议员德宾认为，与其让特朗普建立一座“中世纪的城墙”，倒不如透过部署高科技设备加强管制。当记者问如果拨款不是用来兴建围墙，那么民主党是否愿意提高拨款金额？德宾回应道：“绝对会。”

美国国会因圣诞佳节休会至周四。平安夜与圣诞节属联邦假日，因此美国民众将于周三起感受到政府关门的影响。