鲁世巍：中国繁荣影响大‧学好华文意义更重大 他说，随着中国的繁荣和发展，华文和中华文化对世界的影响越来越大，因此学好华文和继承中华文化的意义更重大。

黄吉和（左四）赠送纪念品给鲁世巍；左起是徐国益、马宝庆和郑栝斯；右四起是陈英强和锺来福。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打24日讯）中国驻槟总领事鲁世巍说，中国在这40年来的改革开放，除了改变中国本身，也惠及世界各国，包括为大马带来发展机遇。

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他说，随着中国的繁荣和发展，华文和中华文化对世界的影响越来越大，因此学好华文和继承中华文化的意义更重大。

他说，现在中马关系持续稳定发展，在一带一路深入推进下，中马各领域不断扩大合作，华文人才需求也持续上升。

对此，他希望吉华中学顺应新形势，捉住新机遇，为社会培育更多优秀华语人才，为中马友好关系贡献自身力量。

吉华中学“舞蹈大汇演”开幕

鲁世巍昨晚在吉华中学为“舞蹈大汇演”开幕并致词。该活动由中国驻槟总领馆主催，吉华中学家教协会主办。

鲁世巍也宣布该馆拨款3万令吉给大汇演筹委会，鼓励该校继续承办传承中华舞蹈文化的活动，让各界感受中华舞蹈之美。

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他也赞扬大马华社，在捍卫和发展华文教育，以及传承中华文化方面坚持不懈，尤其吉华中学，各项与文化相关竞赛中皆有不错的成绩。

黄吉和：推动发扬中华文化

筹委会主席黄吉和说，该校向来积极推动及发扬中华文化活动，学生可通过校内一些团体如民族舞蹈学会、华乐团、醒狮团等参与和接触、培养和传承这些文化。

他感谢中国驻槟总领馆多次拨款赞助该校的文化经费，包括2016年拨出2万5000令吉添购华文课外读物及华乐乐器，去年拨出15万令吉资助该校设立北马首间设备齐全的专业舞蹈室。

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他希望该馆继续支持该校在发扬和推动中华文化的路上走得更远。

他也感谢来自中国成都的舞蹈教练王礼娜用心指导和栽培，让中国舞蹈能在我国发扬光大。

穿插中华文化表演

吉华中学“舞蹈大汇演”昨晚在该校文化中心礼堂上演，除了呈献8支各类型舞蹈，也穿插各种中华文化表演，包括华乐、合唱、二十四节令鼓、中华武术等。

出席者有吉华堂会长拿督钟来福、吉打中华总商会会长陈英强、吉打州务大臣华裔事务特别助理郑栝斯、吉华中学家教协会财政徐国益、亚罗士打市议员马宝庆。

二十四节令鼓震撼鼓声，鼓动人心。