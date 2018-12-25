司机遭群殴视频疯传！疑被店员呛“babi”发生口角 一名巴士司机疑点餐时与女店员发生口角，引起附近店员不满揪众围殴男司机。

（彭亨·关丹25日讯）一名巴士司机疑点餐时与女店员发生口角，引起附近店员不满揪众围殴男司机。

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社交媒体昨日流传一段视频，画面显示一名男司机被数人围殴，上载者引述目击者说法称，男司机在甘孟R&R休息站点餐时，遭女店员无礼回应“耐心点吧！Babi”，引起男司机不满出言教训：“不要这么无礼，小心我打你”但非真的动手。

然而，男司机在用餐完准备发车时遭群殴。视频画面可见，在场至少有5人对司机拳打脚踢。

大道管理公司ANIH有限公司今天发声明证实，该群殴视频发生12月24日下午1时30分，公司已报警处理，以针对视频进行调查。

大道管理公司表示，对于事件发生深表遗憾，如果调查显示员工有错，公司将依据程序采取行动，同时澄清，员工的所为仅代表个人，且有违公司形象与原则。为保护公众治安与和谐，大道管理公司不会对有关暴力行为妥协。