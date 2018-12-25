与“帅哥美女”网恋堕赌博骗局·中国600网民被骗1.3亿人民币 中国近年有网民于网上交友平台结识伴侣，却误堕赌博骗局。受害人在赌博平台大额充值后，随即被封锁帐号，赌本血本无归。受害网民至今高达600人，损失金额共约1.3亿元人民币（约7891万令吉）。

中国近年有网民于网上交友平台结识伴侣，却误堕赌博骗局。受害人在赌博平台大额充值后，随即被封锁帐号，赌本血本无归。受害网民至今高达600人，损失金额共约1.3亿元人民币（约7891万令吉）。

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其中一名24岁周姓受害人，今年10月在网上认识一名男子，两人开始交往。男子介绍周女加入网上赌博平台，周女先后将25万元人民币（约合15万令吉）汇入帐号，惟帐号其后被封锁无法提取现金，周女方如梦初醒得知受骗。内地《新京报》报道，受害人高达600名，损失金额共1.3亿元人民币。

中国警方近日捣破疑为网络博彩诈骗集团，拘捕79名疑犯。警方表示，犯人冒充“帅哥”、“美女”，与受害人“谈恋爱”获取他们信任，其后引诱受害人为网上赌博平台充值。

（新京报）