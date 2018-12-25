圣诞节前夕·大道多地交通放缓 圣诞节前夕，全国主要大道的交通截至下午5时出现缓慢迹象。

（吉隆坡24日讯）圣诞节前夕，全国主要大道的交通截至下午5时出现缓慢迹象。

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据《马新社》报道，南北大道有限公司发言人说，南北大道从万挠北往双溪布亚，以及丹绒马林往怡保的路段交通放缓。

“至于往南方向，由于从北部回来度假的大道使用者增加，加上下雨因素，从汝来到新那旺、士乃去巴西古当方向交通也是减缓。”

较早时，主要大道路段的交通比较顺畅，只有美诺拉隧道（Terowong Menora）通往江沙早上至中午时分交通行驶缓慢，吉隆坡到柔佛往南方向则一路通畅。

“256公里处出现一宗交通事故，导致左侧车道出现5公里车龙，大道使用者请小心驾驶。”

发言人预测，圣诞节假期后，明日（25日）下午的大道交通流量会增加。

另外，根据马来西亚大道局（LLM）推特，东海岸第一和第二大道的交通依然顺畅。

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民众若想获取最新的交通情况，可联络南北大道公司热线1800-88-0000或浏览推特www.twitter.com/plustrafik，或拨打大道局热线1800-88-7752或浏览推特www.twitter.com/llminfotrafik