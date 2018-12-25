张健仁：废死课题·希盟未作最终决定 国内贸易及消费事务部副部长张健仁透露，希盟还未针对废除死刑课题作出最终决定。

（砂拉越．古晋24日讯）国内贸易及消费事务部副部长张健仁透露，希盟还未针对废除死刑课题作出最终决定。

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也是砂行动党主席的张健仁今日接受星洲日报记者访问时指出，全面废除死刑的意思是，从此以后再也没有任何法令可以判处死刑。目前有一些法令一旦定罪，就须判死刑，如刑事法典第302条文，或与毒品及叛国罪相关的法令等。

“若是废除强制死刑，不过保留诸如谋杀、毒品或叛国等罪名的死刑判决，但法官有权基于个案情况，决定是否要判以死刑。”

执政党议员须支持法案

针对刘伟强指废除死刑是内阁一致决定，希盟后座议员必须支持，否则得辞职的说法，张健仁表示，根据西敏寺或党鞭制度，政府在国会提呈法案时，属于政府阵营的议员必须支持。

他说，除非有明确说明，相关法案豁免遵照党鞭制度在国会投票，那么政府阵营的议员可不必支持。

“但大马建国数十年来，从来没有出现豁免遵照党鞭制度的情况。”