圣诞节遇害·男子被弃尸茶楼沟渠 北海王裕好路超全点心茶楼旁的沟渠内，聖旦节早上被民众发现有一具华裔中年男性屍體，肚子有3道伤口，疑遭人谋杀。

死者被证实为48岁的王木好

（槟城‧北海25日讯）北海王裕好路超全点心茶楼旁的沟渠内，圣诞节早上被民众发现有一具华裔中年男性尸体，肚子有3道伤口，疑遭人谋杀。

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死者被证实为48岁的王木好，他是于今日凌晨3时许，和平时一样出门后，就没回家，其幼弟直至11时许，在寻他不著后，才获友人告知上述消息。

威北警区主任诺再尼助理总监指出，警方初步调查，发现死者肚子有3道伤痕，颈项也有伤迹，因此将缓引刑事法典302条文调查此案。

他说，死者被发现时，身上藏有一个装有钞票的塑料袋，但不见钱包和身分证。

他指出，警方是在早上10时30分接获民众投报，并将从各个角度调查，目前末证实死者死因。

死者弟弟王睦凭受询是说，其哥哥未婚，与母亲居住在北海美宝花园的老家，平时都是在凌晨3时许步行到附近的阿波罗市场从事散工。

“他每天都是这样走路去工作，但今天为何会走到这里（案发地点），我也很不明白。”

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他说，其哥哥一直都有头晕的毛病，也患有羊癫症，平时都有在吃药。

“我昨晚10点多回家时，也有看到他离开前还交代他要记得锁好门。”

死者被发现时身穿线条上衣及黑色短裤，双手握拳。死者也是拉惹乌达咖喱面之家东主的胞弟。

峇眼惹玛区州议员孙意志接获通知后，也到现场了解情况，并慰问家属。

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死者遗体将被送往诗布朗再也医院解剖。

死者尸体被发现仰卧在超全点心茶楼旁的沟渠内。

王睦凭（右二）向孙意志讲述哥哥的情况。

警员将死者尸体抬上车，准备送往医院太平间。