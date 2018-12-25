杨幂离婚后首个专访曝光！“以前的好坏跟我没关系” 杨幂和刘恺威在冬至宣布结束5年婚姻，今后将以亲人的身份共同扶养女儿，传言两人早就离婚，但未获证实。杨幂恢复单身后动向备受瞩目，近日中国网络上疯传一段视频，据传是杨幂离婚后的首个专访，疑似吐心声说："以前发生的事情，再好再坏也跟我没关系"。

（中国．北京25日讯）杨幂和刘恺威在冬至宣布结束5年婚姻，今后将以亲人的身份共同扶养女儿，传言两人早就离婚，但未获证实。杨幂恢复单身后动向备受瞩目，近日中国网络上疯传一段视频，据传是杨幂离婚后的首个专访，疑似吐心声说："以前发生的事情，再好再坏也跟我没关系"。

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据台湾媒体报道，杨幂日前接受节目《不止于她》专访，主动聊到了对外界的看法以及外界对自己的看法。她表示很多人会经历那样的负面情绪，但她并不在乎这些言论，而是为自己而活，不是为了言论而活。

杨幂还聊到现在的生活方式是自己非常喜欢的，愿意去接纳身边所有的人，心里面不会去积攒负能量，也没有讨厌的人，言下之意被外界解读为为不恨刘恺威。

当被问到若换了一种性格，今天的杨幂是否会不一样？她表示："也换不了，我坐在这儿，我就是这样"，并认为不会恋恋过去，“以前发生的事情、昨天发生的事情，再好再坏也跟我没关系，那是昨天的事情了”。

杨幂接着感性说，“总结的道理都懂，你能不能做事能不能的事，这是两回事”，由于这段专访是在她离婚后所录的，也让外界解读为是杨幂对上一段婚姻的心声。