中国练常兴寻伯侄·盼一偿多年夙愿 中国练常兴寻找在马来西亚居住的伯父练孙庄和侄儿练兰兴。

（霹雳．怡保24日讯）中国练常兴寻找在马来西亚居住的伯父练孙庄和侄儿练兰兴。

广告

练兰兴的爷爷在18岁（大概90年前）从中国来马来西亚居住，在马来西亚出生的练兰兴曾在70年代回去中国，并在广东湛江登报寻找在中国的亲人，并亲自回到当时的广东信宜侨联寻找，无奈原地址由于历史变更，无功而返。

练常兴在90年代才从堂侄练有胜和练有六提到大马的练兰兴曾经回到中国当时的广东信宜侨联寻找亲人，无奈当时信息联络不发达，无法再联络到在大马的伯父练孙庄和侄儿练兰兴或其他亲人，未能一家团聚。

练常兴多年来都对大马的亲人甚是挂念，希望借此寻找亲人的新闻，能够联络到伯父练孙庄、侄儿练兰兴和其他亲人，一赏多年的愿望。

练兰兴爷爷在中国乡下的祖屋门前有一口鱼塘，屋后有一棵荔枝树和一座白坟，原属广东省信宜县管辖，现在是广东高州市管辖，详细地址为广东省高州市马贵镇马坑鸡骨口村。

如有消息，请联络大马练先生（电话：018-3807868）