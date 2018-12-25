黄梓清‧保政权方案，希盟不偏安！ 中国三国时期，蜀汉和曹魏是敌对势力，他们之间一直征战不休，其中蜀汉一句话最令人印象深刻，即“王业不偏安，汉贼不两立”，转过头来看看我国政治局势，马华公会与民主行动党，土著团结党与巫统，恰恰就是有你没我！

中国三国时期，蜀汉和曹魏是敌对势力，他们之间一直征战不休，其中蜀汉一句话最令人印象深刻，即“王业不偏安，汉贼不两立”，转过头来看看我国政治局势，马华公会与民主行动党，土著团结党与巫统，恰恰就是有你没我！

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“王业不偏安，汉贼不两立”是蜀汉政权的治国方针，意思是蜀汉和曹贼不能并存，帝王之业不能苟且偷安于一地，蜀汉立志力图光复中原，中兴汉室。从这角度看回刚刚入主布城的希望联盟，虽希盟以中兴大马为口号，但行动党与土团最近看似却都在忙于瓦解马华及巫统，要斩草除根，免除后患。

行动党在野时，就不断死咬马华不放，改朝换代后，鎗口还是处处对着马华，从拉曼大学学院到自立合作社，财长林冠英就是要马华切割出来，此做法在原则上没错，若所有事情都能从政治、经济和教育分离，新大马指日可待，但为何他不针对其他的政策，如废除大学固打制呢？

所以，在我看来，林冠英就只是想对着马华猛攻。

再来，看看最近的巫统议员退党潮，相信大部份人民在此事上都感到愤怒，因为此举等同背叛选民，但在政治现实上，这做法是可以理解的。

希盟在509大选整体获得的马来人支持率少过30%，所以瓦解巫统恰恰就是巩固希盟政权的最好策略，削弱巫统后，马来人的选择就少了。

巫统的存在对于希盟能否在下届大选维持政权依然有一定的威胁，加上土团党是目前所有希盟成员党中获得马来人最少支持的政党，所以土团会接收巫统退党议员，一来巩固自己在希盟的势力，再则就是等同向人民宣告，“你们的票即便给了巫统也无用”，所以下一届大选，人民在投选之前便会三思，甚至不再考虑巫统。

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虽然一些有骨气及原则的希盟议员出声反对，但希盟主要领导层都不曾反对跳槽，公正党总秘书拿督斯里赛夫丁更曾说，希联早在执政后，就预料到会有跳槽事件，希盟最高理事会也早在7个月前取得共识，定下了跳槽3大条件让反对党议员跳槽。

我国现有的法令，并没有遏止政治青蛙，所以希盟采取的策略就是“王业不偏安”，除了加强自己的实力，另一个做法就是主动出击，瓦解敌人，让人民没得选择之下选择希盟而继续在下一届执政，到最后还是保住政权最为要紧，接受退党的巫统议员之说只是小事一桩。

（作者为本报记者）