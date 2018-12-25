星观点．解决师资调派与短缺问题 师资短缺的问题必须一劳永逸地解决，不能只是一味填填补补。政府须以宏观视野俯瞰全局，周详地针对师资供需进行有效规划，确保师资需求获得满足。

新学年开学在即，小学教师调派的工作尚未完成，引起各方关注。

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教育部副部长张念群过后发文告指出，教育部在12月24日会正式收到公共服务局（JPA）批准的2019年师资数额，以将1176名成功通过面试的新教师调派到学校。而教育部会在1月完成师资调派。

师资调派宜早不宜迟，否则将对校方、学生造成不便。校方需要在开学前就针对教学工作作出妥当安排。师资调派的延误将导致校方面对困扰。若师资不足，校方也需时安排临教填补，以免影响学生上课。

由此视之，教育部应在开学之前提早完成师资调派，奈何却发生延误的情况。这并非新鲜事，今年初也发生类似状况，400名应届毕业的华小合格教师竟然必须等到3月才进行面试，继而调派到学校；之后经过反映及调整，面试程序才提早展开。

即便如此，师资调派工作仍然受到耽误。

这是行政上的问题，并非什么天大的难题，只要政府改善师资调派的程序，提早进行面试和调派，就能妥善解决。令人不解的是，何以问题一直悬而未解。当然，师资调派涉及的不只是教育部，还包括公共服务局，这意味政府相关单位须互相协调及配合，提升效率。

希望联盟上台之后，新任教育部长与副部长展现改革教育的意愿。张念群也相当关注教师调派事宜，并为此多次召见相关部门，加快新教师的调派程序。我们期望的是，教育部能从程序上着手，从根本上解决问题，让师资调派的工作能及早顺利完成。

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除了师资调派的问题，华小也面对师资不足的窘境。数据显示，西马华小目前有600至700个师资短缺，但是在1176名准教师当中，只有277人会被派往华小。

面对师资不足，校方需聘请临教，这不但是经济负担，长远而言也会影响教学素质。

师资短缺的问题必须一劳永逸地解决，不能只是一味填填补补。政府须以宏观视野俯瞰全局，周详地针对师资供需进行有效规划，确保师资需求获得满足。