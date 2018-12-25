张洁盈‧混蛋 一张巫统领袖与首相敦马哈迪见面的照片流传开来，惊动了全国上下的神经线。

一张巫统领袖与首相敦马哈迪见面的照片流传开来，惊动了全国上下的神经线。

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照片中，有5人是巫统领袖，其中3人官司缠身─巫统二老莫哈末哈山在第十四届大选中的晏斗州议席不战而胜，却在不久前被高庭法官宣判无效；前总秘书东姑安南被控受贿；前玻州联委会主席沙希淡被控非礼15岁未成年少女。

尽管莫哈末哈山在那之后澄清是旧照片，也解释当时是向马哈迪要求勿吊销巫统的社团注册，而与这些党领袖拜见这位老人家，万万没想到他隔天就被老人家打脸了。敦马非但否认莫哈末哈山的说辞，更爆出后者率领照片中人见他，是有意表达退党的意愿，并征求他的意见。

事件第三天，正如沙希淡向《星洲日报》做出的独家爆料：有“大事件”即将发生，而自己只是一名“观众”。果然，和沙希淡等人同行拜见马哈迪的韩沙再努丁就是其中一名宣布退出巫统的国会议员。

虽然当中仅是韩沙再努丁退党，但此举与马哈迪反驳莫哈末哈山的言论已是不谋而合。

在巫统议员退党潮越演越烈时，马哈迪坦言，巫统在马来乡区仍有影响力，若土团党或希盟拒绝前巫统领袖或退党代议士跳槽，那么就等同于拒绝选民的支持。

“巫统在马来乡区有影响力”这句，我认同。单看看玻璃市，就知道巫统的地位。这个弹丸小州是国阵的堡垒，更正确的说法应该是：它是巫统的定存州，在过去61年来不曾易主。即便很多议席的多数票在这届大选有明显下跌，唯3国15州席之中的乡村选区仍能看到选民对巫统的支持，否则早在这个变天的大环境下，政权也会拱手让给希盟了。

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但是，我绝对不认同敦马所言般，拒绝让巫统人跳槽就是拒绝选民。也许选民当初把票投给这些刚退出巫统的议员，是因为他们个人的表现受选民爱戴，也可能是纯粹支持他们上阵时所披上的党徽。

可，选民却未必会在他们当政治青蛙后，继续爱戴与支持他们的啊！

同样的，大选时选择拒绝巫统、国阵候选人的选民，在这些政治青蛙跳槽后，也依然不会支持他们的，反而还会连带关系，连希盟也开始讨厌起来了呢！

想要改变乡区选民对一个政党的支持，何必急于一时呢？当希盟政府在这5年里交出亮丽的成绩单，不必等那些政客自吹自擂，选民也会有双亮眼看清楚，届时要他们从巫统转向希盟，又有何难处呢？

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现在为了巩固地位，为了满足自我的政治欲望，而选择跳槽的政治青蛙、选择接受跳槽青蛙的政党领袖都是石头放在鸡窝里的“混蛋”。

（作者为本报高级记者）