林瑞源·希盟内讧陆续有来
11月26日，首邦市USJ25区兴都庙发生骚乱事件，反对党及右翼组织对瓦达姆迪穷追猛打，敦马维护瓦达，但是在消拯人员莫哈末阿迪逝世后，土团党青年团却向敦马提呈备忘录，要求革除瓦达，连首相媒体顾问卡迪耶欣也认为瓦达已经成为“分裂社会”的人物，应该主动辞职，以免拖累首相。
如果希盟成员党领袖针对首相署部长瓦达姆迪去留及其他事件的争论，没有受到遏止，将造成希盟分裂，所以公正党主席安华及行动党元老林吉祥出来“灭火”，但矛盾已经激化，内争不易平息。
这不是第一次爆发争议，公正党在8月党选时，该党加埔国会议员阿都拉沙尼指控精英顾问团主席敦达因、首相敦马哈迪及经济事务部长阿兹敏阿里密谋，阻止安华出任首相。公正党党选牵扯到土团党，让土团非常不满。
过后在安华指示下，阿都拉沙尼向敦马道歉，风波是平息了，但心中已经有了一根刺。
11月26日，首邦市USJ25区兴都庙发生骚乱事件，反对党及右翼组织对瓦达姆迪穷追猛打，敦马维护瓦达，但是在消拯人员莫哈末阿迪逝世后，土团党青年团却向敦马提呈备忘录，要求革除瓦达，连首相媒体顾问卡迪耶欣也认为瓦达已经成为“分裂社会”的人物，应该主动辞职，以免拖累首相。
土团党领袖认为瓦达不可留，显然是受到马来社会的压力，但革除瓦达或迫他辞职，正中巫统及伊党的下怀。反对党的目标不是瓦达，而是马哈迪及希盟政府；新政府不签署消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）是他们的第一个胜利，若除掉瓦达，以后就可以挟“马来社会民意”要胁政府。
土青团团长赛沙迪身为青体部长，不应该向同僚开炮，因为内阁是一个团队，自己人攻击自己人，没有纪律，所以槟城第二首长拉玛沙米及武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星抨击赛沙迪是对的。
这次风波也反映希盟内部仍有种族主义，土团党是马来政权，无法以大马人视角，捍卫印裔部长，站在前线声援瓦达的是印裔领袖，只有人权律师西蒂卡欣因为没有政治利益，才没有种族考量。
话说回头，赛沙迪与敦马关系密切，卡迪耶欣是首相亲信，他们认为瓦达不能留，应该是敦马已经有了决定。
瓦达代表印裔族群进入内阁，是新政府多元种族的象征，如果革除他会使局势更加混乱，也是新马来西亚的讽刺。
除了瓦达，土团党的教育部长马智礼也备受争议，比如他在国会宣称吉兰丹、登嘉楼与吉打的伊斯兰教师应继续留在东马“宣教”，土团党不满马智礼被要求辞职，为何不换位思考其他部长的处境？
此外，土团党最近接受巫统议员的加入，也引起盟党猜疑，特别是公正党，安华的女儿努鲁依莎辞去所有党职，其中一个原因是不满国会议员为了保住自己的政治生涯而跳槽。政治乱象让有理想的年轻议员退缩，令人惋惜。
在这个节骨眼上，由拉菲兹创办的政策措施研究中心（Invoke）进行的民调却指首相的满意度从72%下跌至53%，公正党及土团党针对这个课题一来一往。公正党吉打州主席佐哈里阿都声称马哈迪已失去方向，敦马的拥护者凯鲁丁反指没有官职者正策划推翻首相的阴谋；公青团副团长赛益巴里敦促马哈迪严正看待拉菲兹警讯，而不是讥讽回应，企业发展部长礼端则提醒拉菲兹与其批评希盟，不如协助希盟政府，把国家治理得更好。
正如土团党最高理事莱益胡先所警告的，若希盟继续内讧，可能带来“灾难性”的后果。安华及林吉祥灭得了小火，可灭不了大火。
希盟成员党因为理念分歧、互相猜疑，再加上敦马U转太多，搞到迷失方向。没有一致的目标，就只顾自己的政治利益、各行其是，矛盾就不断浮现。静静不出声，保持团结的策略已经失效。
因此，希盟必须尽快制定改革及施政蓝图，以此草拟新的经济及种族政策，规范成员的言行。
一个没有共识的执政联盟，将让人觉得杂乱无章，分裂是迟早的事。
文章来源：
星洲日报／风起波生·作者：林瑞源·《星洲日报》执行总编辑·2018.12.25
林瑞源·希盟内讧陆续有来
如果希盟成员党领袖针对首相署部长瓦达姆迪去留及其他事件的争论，没有受到遏止，将造成希盟分裂，所以公正党主席安华及行动党元老林吉祥出来“灭火”，但矛盾已经激化，内争不易平息。
这不是第一次爆发争议，公正党在8月党选时，该党加埔国会议员阿都拉沙尼指控精英顾问团主席敦达因、首相敦马哈迪及经济事务部长阿兹敏阿里密谋，阻止安华出任首相。公正党党选牵扯到土团党，让土团非常不满。
过后在安华指示下，阿都拉沙尼向敦马道歉，风波是平息了，但心中已经有了一根刺。
11月26日，首邦市USJ25区兴都庙发生骚乱事件，反对党及右翼组织对瓦达姆迪穷追猛打，敦马维护瓦达，但是在消拯人员莫哈末阿迪逝世后，土团党青年团却向敦马提呈备忘录，要求革除瓦达，连首相媒体顾问卡迪耶欣也认为瓦达已经成为“分裂社会”的人物，应该主动辞职，以免拖累首相。
土团党领袖认为瓦达不可留，显然是受到马来社会的压力，但革除瓦达或迫他辞职，正中巫统及伊党的下怀。反对党的目标不是瓦达，而是马哈迪及希盟政府；新政府不签署消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）是他们的第一个胜利，若除掉瓦达，以后就可以挟“马来社会民意”要胁政府。
土青团团长赛沙迪身为青体部长，不应该向同僚开炮，因为内阁是一个团队，自己人攻击自己人，没有纪律，所以槟城第二首长拉玛沙米及武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星抨击赛沙迪是对的。
这次风波也反映希盟内部仍有种族主义，土团党是马来政权，无法以大马人视角，捍卫印裔部长，站在前线声援瓦达的是印裔领袖，只有人权律师西蒂卡欣因为没有政治利益，才没有种族考量。
话说回头，赛沙迪与敦马关系密切，卡迪耶欣是首相亲信，他们认为瓦达不能留，应该是敦马已经有了决定。
瓦达代表印裔族群进入内阁，是新政府多元种族的象征，如果革除他会使局势更加混乱，也是新马来西亚的讽刺。
除了瓦达，土团党的教育部长马智礼也备受争议，比如他在国会宣称吉兰丹、登嘉楼与吉打的伊斯兰教师应继续留在东马“宣教”，土团党不满马智礼被要求辞职，为何不换位思考其他部长的处境？
此外，土团党最近接受巫统议员的加入，也引起盟党猜疑，特别是公正党，安华的女儿努鲁依莎辞去所有党职，其中一个原因是不满国会议员为了保住自己的政治生涯而跳槽。政治乱象让有理想的年轻议员退缩，令人惋惜。
在这个节骨眼上，由拉菲兹创办的政策措施研究中心（Invoke）进行的民调却指首相的满意度从72%下跌至53%，公正党及土团党针对这个课题一来一往。公正党吉打州主席佐哈里阿都声称马哈迪已失去方向，敦马的拥护者凯鲁丁反指没有官职者正策划推翻首相的阴谋；公青团副团长赛益巴里敦促马哈迪严正看待拉菲兹警讯，而不是讥讽回应，企业发展部长礼端则提醒拉菲兹与其批评希盟，不如协助希盟政府，把国家治理得更好。
正如土团党最高理事莱益胡先所警告的，若希盟继续内讧，可能带来“灾难性”的后果。安华及林吉祥灭得了小火，可灭不了大火。
希盟成员党因为理念分歧、互相猜疑，再加上敦马U转太多，搞到迷失方向。没有一致的目标，就只顾自己的政治利益、各行其是，矛盾就不断浮现。静静不出声，保持团结的策略已经失效。
因此，希盟必须尽快制定改革及施政蓝图，以此草拟新的经济及种族政策，规范成员的言行。
一个没有共识的执政联盟，将让人觉得杂乱无章，分裂是迟早的事。
文章来源：星洲日报／风起波生·作者：林瑞源·《星洲日报》执行总编辑·2018.12.25