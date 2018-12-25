黄晓虹·橡皮印和代议士 面对动漫女孩妈妈的申诉，他仅是一句抱歉，爱莫能助；废除死刑10月份提出建议，12月国会会议未来得及提呈，但下次国会会议势在必行。部长说：执政党议员必须支持废死，否则只有辞职。

首相署部长拿督刘伟强对于废除死刑的坚持令人侧目，不管民间的反对声浪如同海啸，他依然铁了心肠，毫不动摇。

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面对动漫女孩妈妈的申诉，他仅是一句抱歉，爱莫能助；废除死刑10月份提出建议，12月国会会议未来得及提呈，但下次国会会议势在必行。部长说：执政党议员必须支持废死，否则只有辞职。

慢着，我们以为国会议员是人民投选出来的代议士，国会议员在国会里应该代表选民发声，还是听部长的指示？

过去政府通过一些法令时，国阵议员只能依据党鞭的指示支持法案，结果被嘲笑为橡皮印。每当遇上争论性法案，例如国安法令或煽动法令，看到议员请假缺席国会会议，或者巧合上厕所，就知道怎么回事。

如今人民仰望新马来西亚的天空，希望呼吸到不一样的空气，结果喊出去的民声民意依然如空谷回音，橡皮印只是从圆形变成方形，那种失望心情可想而知。

废除死刑课题对人民而言，是一个重大课题，不应该草率作出决定，况且人民还在激烈辩论应不应该废除死刑，政府也尚未针对死刑给予充分和有力的回应。

打从部长提出要废除死刑之后，不论是网站媒体的民调，还是民间组织团体主办的论坛，人民百姓少有的踊跃站出来表达立场，这股声音绝对不应该忽视。

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我们相信政府要废除死刑是以正面为出发点，部长站在人道主义立场，旨在把大马的文明推向更高层次，甚至和先进国并驾齐驱，但是限制议员不能有自己的立场，岂不是和文明民主背道而驰？

针对废除死刑有两股声音，支持废死的一方说：既然死刑不能证明可以减小罪案，为何还要保留一个不人道的酷刑？也有网民反击：交通传票和罚款也不见得减少交通违规，为何不干脆取消传票？

这显示人民还未能全面接受废除死刑，或者对废除死刑还有很大的疑虑，政府应该拿出更多证据和数据证明废除死刑有益无害，让人民心服口服的接受废死，而非尚未取信于民就一意孤行。

最重要的是，即将在国会代表选民为废死提案做出表决的议员，除了是否会做个“听话的孩子”，对废除死刑是否有充分了解和研究？是否有向选民分析利弊和聆听选民的声音？相信人民会观察，他们的议员是真正的代议士，还是在lulus的声浪中随波逐流。