慕克力：联邦政府签批‧吉打11工程随时动工 慕克力证实，他已在上周接获经济事务部长阿兹敏8项、财长林冠英3项的共11项工程批文，并已指示相关单位直接处理拨款，以让吉打随时启动原已规划中的发展工程。

慕克力圣诞前夕捎喜讯：吉打州内11项地方发展工程随时可启动。（图：星洲日报）

（吉打‧亚罗士打24日讯）吉打州务大臣拿督斯里慕克力一再呼吁和争取之后，联邦政府终于通过经济部和财政部，签批11项动用联邦拨款的工程计划，且允所有计划随时动工。

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慕克力证实，他已在上周接获经济事务部长阿兹敏8项、财长林冠英3项的共11项工程批文，并已指示相关单位直接处理拨款，以让吉打随时启动原已规划中的发展工程。

他今日以愉悦的心情发文告说，接获两位部长的批函让他兴奋，这也是联邦政府给予吉打州民的大惊喜。

他之前有指，希盟执政后，发现州库如国库般被耗空，州财政疲弱无法推动发展，难以实践大选期间向州民许下的承诺。

优先落实承诺政策

因此，他在今年11月呈上2019州财政预算案前，也特别声明在能力范围下优先落实大选承诺的部份政策，余下一律缩减开支，过后正式提呈预算案时，确如所指般省略了国阵执政期间惯有的霸级工程计划等，突出朴素、务实及撙节之风。

慕克力重掌吉打大臣实权后，也重复提及吉打为了保留森林和稻田地段，满足国家米粮和区域水供需求形势下，丧失很多可开发争盈利的天然资源，经济上因此作出非常大的牺牲，因此要求联邦政府给予更多财力支援以助吉打度过难关，包括要求签批发之前已在计划中的多项地方发展工程拨款。

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11发展工程将公开招标

慕克力说，经济事务部所批的大部份工程计划，将通过经济策划单位的特别拨款完成，另一些则会交由首相署直接协调处理。“11项已批的发展工程，都会公开招标，以确保所有拨款都取得最高成效。”

他也代表州政府和州民，向联邦政府和各部门致以万分谢意。

吉打已获批的工程

经济事务部

" 兴建波各先那多元化文堂

" 重建瓜拉尼浪区内的慕占莎清真寺、大礼堂及相关工程拨款。

" 提高特别拨款以完善莪仑再也花园大礼堂建设工程。

" 拨款解决新西园地陷问题。

" 全面改善及提升吉打州内的清真寺。

" 在樟兴建清真寺。

" 在柏鲁甘榜东柏如兴建清真寺

" 在双溪大年发展市集，兴建商业中心。

" 修建瓜拉姆拉清真寺

财政部

" 提升傌莫区水供计划包括兴建储水塔和更换傌莫和班茶区内的输水管等。

" 修建万拉峇鲁清真寺。