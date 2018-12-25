“理事会非法特大怎合法？”·苏立丰：柔董联会应重选非修章 “现任理事会不合法，召开的特大怎会合法？”柔州华校董教联合会（柔董联会）本月30日召开特大修改章程，前任署理主席苏立丰奉劝柔董联会主席兼董总主席陈大锦应通过特大重选理事会，并非修改章程，否则将对董总的合法性构成一大影响。

苏立丰（左）及萧庆璋针对陈大锦召开特大的做法，再次表达事件的严重性。（图：星洲日报）

（柔佛．新山24日讯）“现任理事会不合法，召开的特大怎会合法？”柔州华校董教联合会（柔董联会）本月30日召开特大修改章程，前任署理主席苏立丰奉劝柔董联会主席兼董总主席陈大锦应通过特大重选理事会，并非修改章程，否则将对董总的合法性构成一大影响。

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指恐沦为不合法组织

苏立丰也是前任峇株五校董事会（华仁中学）董事长，他今午连同峇株五校董事会（华仁中学）候任董事萧庆璋召开新闻发布会说，组织的合法性存在问题，当务之急是通过特大解决，若不这么做，一旦“有心人士”向社团注册局投诉，组织肯定沦为不合法组织。

另外，针对有人指柔董联会乱了几十年做出反驳，他强调该组织1949年成立，在他2001年离开时，50多年来从未出现混乱的情况，直到2010年才开始乱。

他也称，陈大锦对外发出的特大通知信函出现两个不同版本，令人混淆，陈大锦应对此做出解释。

萧庆璋：非校董更非家协成员

“陈大锦失柔董联资格”

另一方面，萧庆璋揭露，陈大锦已不是学校董事长，更不是学校家教协会成员，依据柔董联会章程4.2，以及董总章程10.6，他已失去担任柔董联会及董总主席的代表身份。

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他对陈大锦以翻译失误而要求修改章程，公布柔董联会章程的英文章程，阐明章程并没有列出会务顾问能进入董联会，并认为陈大锦这么做，相信是为了继续保留董总主席职位。

他声称，一旦陈大锦失去柔董联会主席资格，就不具资格担任董总主席，董总主席也必须重选。

指理应解散重选

他强调，依据民主程序，陈大锦理应解散重选，以原有的章程选出新届理事会，再由一个合法的新届理事会去修改章程，而依据柔董联会章程，特大得由理事会或会员五分之一单位联函请求召开。

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“经我们向柔董联会现任理事私下询问，理事会根本没有召开任何理事会议来讨论及通过召开特大，我们也没有看到有五分之一的会员联署要求召开特大。”

他也说，陈大锦发出的特大信函并没有附上任何参考资料，明显不符合常规，而信函会议议程的第二项，经询问专业人士，文字太含糊不清，根本不能作为特大议程，也没有列出“案由”。

萧庆璋指出，柔州董联会的会员分为小学216个、独中8个，全部共224个会员，依据章程7C，若有需要修改章程，出席“会员学校”必须超过半数方为合法，所以出席特大的学校单位必须至少113个。

记者联系不上陈大锦

本报记者尝试联系陈大锦回应上述指责，至截稿时间，他并未接听电话，也未回复手机短讯。

