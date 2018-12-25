叶静薇．家长的责任 马智礼当初在推特作出宣布时，引起许多父母的关注，其中夹杂了担心、忧虑、疑惑等各种情绪。不得不承认，我们的社会还是存在分数为主的刻板印象。

临近开学，教育总监拿督阿敏瑟宁针对明年开始，小学一年级至三年级学生不必考试做了进一步说明。不知道这有没有令到因教育部长决定而忧心忡忡的父母放下心理重担？

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马智礼当初在推特作出宣布时，引起许多父母的关注，其中夹杂了担心、忧虑、疑惑等各种情绪。不得不承认，我们的社会还是存在分数为主的刻板印象。

不过，也有家长因为孩子能够快乐学习而开心不已。我对一名家长的看法印象深刻，她说：只要家长们时刻关心孩子，抽空陪同孩子学习，自然会对孩子的学习进度了如指掌，有没有考试肯定不是个问题，有什么值得担心？

家长在孩子成长过程中，不管是人格塑造、学习、兴趣培养等都扮演很重要的角色。如果家长给予孩子足够的关心，掌握孩子的进度，真的不必太在意一年级到三年级是否有考试，毕竟那只是一场测试。学习的真正用意，在于有没有真的弄懂，能不能活学活用，而不在于考试拿了多少分。

可是，社会上有许多家长“自愿”或被迫无法给予孩子足够的时间和关心。很多学生在课后到补习中心补习或完成功课，家长往往把孩子的学习责任完全交托到这两个单位手中，而考试就是家长检测孩子学习进度的最佳方法。

对于这类家长，废考或许不是令他们担心孩子因没有考试会疏于学习，而是因为他们失去评估孩子学习进度的唯一方法而觉得茫然。

要让孩子真正快乐学习，家长的心态是重要的环节。曾经听过为人师表者烦恼该给多少的功课才是恰当的，给多了怕孩子们不快乐；给少了怕家长不高兴。如果不能纠正家长的思维和心态，教改的路上肯定是困难重重的。

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家长们应藉着小一至小三不考试，快乐学习的制度检视本身教育孩子的态度和心态。有的家长不只把孩子的学习进度完全交到学校手里，就连孩子的内心声音也不愿意聆听。

曾经听过一名专业人士的家长叙述孩子就读的国际学校点滴，尽管明知掌校者对学生施以过分体罚，但家长却不当一回事，反而觉得有人帮他教导小孩是件好事。如果孩子的心灵受创，是无法快乐且良好学习；即使孩子仍旧考出亮眼成绩，被扭曲的心灵恐怕也不是好成绩能够弥补的。

不管教育制度如何，家长才是孩子人生路上的明灯。