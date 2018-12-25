郑钦亮．张念群何必开枪

拉大有马华就没有拨款，林财长的态度非常清楚；有马华才有拉大，马华的态度也异常清楚，因为那是美丽的历史撮合。

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可是马华喊到喉咙哑了也没用，政府换了，3000万令吉拨款确定没了。

政治与教育分离的老调，也弹不出新花样，反正也不必有新花样。

拉曼校友会总会也静了下来。那个说可以接管拉大的精英阵容，不知什么时候敢列出来。

本以为，冬至已把大家带进了冷静期，却原来，这个冬至还不太冷。

如果说有一方在“卧薪尝胆”，那应该是痛失拨款的一方，才会伺机出击。

没想到爆了个大冷门，副教长张念群在祥和的圣诞节前夕突然开枪。

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她在平安夜揭露，马华早在2019年度财政预算公布前9天，已致函教育部申请调高拉大的学费10%，魏家祥却将调涨学费的罪魁祸首指向希盟政府，这一点非常不正确及没有诚信。

这么说，应该是指拉大就算获得前朝拨款，马华还是想要涨学费的意思。

也在说明，拉大能不能涨学费和有没有获得拨款，向来都不是马华能决定的事。

这是不是也在说明，前朝有给拉大拨款后拉大才没得调高学费，今朝中止了拨款，拉大就可以涨学费了？

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没拨款也没得涨学费，两难，结果才让魏家祥一直怪罪，猜想是这样。

不拨款也不给涨学费，本来就是新政府说了算，张念群又何必开这一枪。