无视喷雾禁令！葡萄牙村“雪花”狂飞 尽管当局禁止人们在平安夜当晚使用雪花喷雾，可是，昨晚的葡萄牙村依然处处可见雪花喷雾，人们兴奋倒数离开后，给村民留下一大堆垃圾。

大批民众涌入葡萄牙村倒数圣诞节的到来。

（马六甲25日讯）尽管当局禁止人们在平安夜当晚使用雪花喷雾，可是，昨晚的葡萄牙村依然处处可见雪花喷雾，人们兴奋倒数离开后，给村民留下一大堆垃圾。

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昨晚是平安夜，大批民众涌入葡萄牙村欣赏圣诞灯饰及倒数圣诞节的到来。虽然当局事前已禁止人们使用雪花喷雾，也在村内竖立告示牌提醒，令人遗憾的是，人们根本无视这些告示牌，继续使用雪花喷射，以致事后现场留下许多因雪花喷雾的垃圾。

根据本报记者观察，现场仍有近10档口售卖雪花喷雾，价格则约为3罐10令吉。到了接近午夜12时，使用该喷雾的民众越来越多，在圣诞节到来时大家齐齐喷雾，让现场的其他民众都被喷雾“缠身”。

即便该村贴上“禁止雪花喷雾”的告示，但民众无动于衷，在狂欢时依然使用雪花喷雾，营造下雪气氛，却苦了其他人，也给村民制造很多垃圾，叫他们很无奈。

有关“雪花”喷雾其实是化学泡沫，不仅可对人体和皮肤造成不适，严重则影响呼吸系统，而且遗留满地的罐子更造成垃圾问题。



尽管被禁止，民众仍然使用雪花喷雾营造下雪气氛。





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