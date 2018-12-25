纳吉：希盟承诺调降油价．“何时轮到食油降价？” 前首相拿督斯里纳吉表示，希盟政府终于承认这两个月来从人民处获得的汽油津贴，如今承诺会在下周起调降RON95的油价。

（吉隆坡24日讯）前首相拿督斯里纳吉表示，希盟政府终于承认这两个月来从人民处获得的汽油津贴，如今承诺会在下周起调降RON95的油价。

广告

“至于食油价格何时会降价？棕油价格已经自6个月前已经下滑。”

他今日在个人脸书帖文，回应财政部长林冠英宣布明年1月1日起重新实施每周检讨油价机制时说：“过去不是经常批评我每周调整汽油价格的措施不好，并对人民带来麻烦？执政百日内完成的10项竞选承诺，不是有其中一个就是要稳定油价？”

“为何现在要采取与国阵政府同样的做法？国阵也很好吧？没关系了。#诬衊已经胜利。”

“人民反津贴政府43仙”

较早时，纳吉在脸书撰文说，据国阵之前自动定价机制（APM）系统，RON95燃油价格如今应该是每公升1令吉86仙，这也意味人民在学校假期和节日期间反津贴每公升34仙给政府。

“政府说会给人民汽油津贴，人民同时也在给政府补贴。”

广告

纳吉说，根据最新的数据，RON95汽油的新加坡普氏现货价格（MOPS）价格平均跌至每公升0.519澳元（1令吉52仙），上周为0.538澳元（1令吉58仙）。

“但我们的财政部长仍然羞于承认此事，继续保持沉默。”

他指出，国阵执政期间，每年圣诞节都会给予南北大道使用者10至20%的折扣优惠，今年也没有了。

“还说要废除大道收费？假期愉快！”