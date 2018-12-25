骆宇欣．从政者不必做戏 这一年换了政府，以年中作为两个政权的分割线，称得上是好坏参半。至于谁好谁坏，每个人心中都有不同的标准，就视乎站在什么角度思考了。

2018已经将近结束。

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这一年换了政府，以年中作为两个政权的分割线，称得上是好坏参半。至于谁好谁坏，每个人心中都有不同的标准，就视乎站在什么角度思考了。

冬至刚过，失去了政权，不懂何时被清算再被投入监狱的前首相纳吉，竟然还记得向华社这“大过年”的节日送达祝福。比起某些华人部长只从脸书挖出去年的冬至祝福图来传送而言，只得到华社5%票数的纳吉还这般有心，可说是难能可贵了。

当然，政治人物的任务是要好好治国，忙着治国搞好经济，不吃钱就好，不是要选他们出来在这些小细节讨好华人。这点不痛不痒的节日问候，谁稀罕了，没用，是吧？

至于那些看似种族纷争的课题，比如兴都庙拆迁风波、霸凌啤酒促销员等等的不愉快，只不过是国民思维狭隘，把一切都种族/宗教化。绝大多数还是和谐的，我们都有一个或多个对彼此文化充满认同感的友族朋友。为何大家都有这么相似的经历？因为那些不认同彼此文化的已经被互相排斥出交友圈，成为彼此眼中那一小撮友族“极端”分子。

这些小分歧还是有希望弥合，只要换位思考，理性交流，并且，领袖不要发表强势言论挑动民族情绪。然而，你有你坚持的信仰，我有我执着的传承，于是，这种僵局似乎暂时难以打破。

正所谓经济基础决定上层建筑，只有解决了温饱，大部分国民都不为生计发愁，没感觉到“被外来者抢了饭碗”，才能讨论更深层次的，诸如和谐、团结、平等、消除一切歧视等等更能加强整体竞争力的课题。

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遗憾的是，截至目前，数以百亿计的外资撤离了，原产品无价，长期依赖的石油价格也持续滑落。庆幸的是，我们还有95%理性的国民为政府缓颊。油价不随国际市场浮动？用了贵汽油补贴政府？汇率跌到“插水”仍未见对策？

没关系，只要善用人民的钱就好，怎么样都好，包括那救国基金，救了半年，如今暂未见任何交代，也似乎没打算认真交代。

这半年乱象不少，似乎只是一时喧闹，总有办法U转或几句话连哄带吓地打消了人民问责的底气。

就像不久前有部长乘坐经济舱展现亲民面貌却被眼尖的网民发现身旁的公子穿着数千令吉的外衣而在网上议论纷纷，还闹出了MCMC上门找上转帖者的事件。本来这没什么大不了的，身为部长，出行都有其安保程序，就算不坐经济舱，也没人怪罪，毕竟一名政治人物，特别是重量级的部长，他的人身安全是属于全民，不仅代表自身选区，也承载着国民对治国的托付。

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我们不需要以清教徒的道德标准或作秀式的亲民举动来衡量一位政治人物的好坏。

所以，几千块钱的外套，真的算不了什么。特别是月入数万，省钱生钱有道，让孩子穿好一点，真的不是什么问题，网民不需要用放大镜来看。当事人也不需要谦虚解释说什么冒牌货、网购货。有条件的家庭，从小优渥，长大了才不会随便受诱惑。一件衣服再贵，也比不上某位夫人的包包，不是吗？