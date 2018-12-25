陈家村大厦建费仍欠30万‧设助学基金须再等2年 “由于我们每个月要缴付五六万令吉贷款，因此陈家村信托基金缴清欠款后，才有能力设立陈氏贫寒子女助学基金。”

理事会总务陈意明（ 左） 赠送纪念匾牌给献捐庆典2万令吉的陈水兴及陈宝财。（图：星洲日报）

（槟城‧北海24日讯）北海威省陈氏颍川堂永久会务顾问陈水兴指出，基于兴建陈家村大厦，至少仍欠30多万令吉，所以该堂在2008年宣布要设立的陈氏贫寒子女助学基金，相信须再等待两年才能设立。

广告

他说，当年陈家村大厦耗资逾1800万令吉兴建，但因以优惠价让陈氏宗亲购买，仅收获购款1600多万令吉，不敷的200万令吉须以供期缴还，至今已缴付了9年。

“由于我们每个月要缴付五六万令吉贷款，因此陈家村信托基金缴清欠款后，才有能力设立陈氏贫寒子女助学基金。”

当年也是陈家村建委会主席的陈水兴昨晚出席该堂欢庆成立100周年纪念、青年团28周年及妇女组20周年晚宴时致词。盛大的晚宴获来自全国各地的陈氏宗亲出席，场面热烈。

宗祠会员增至2200人阵容庞大

理事会主席拿督陈宝财指出，成立于1918年的北海威省陈氏颍川堂，创办初期先在北海一带觅地兴建学校及宗祠，但学校在1941年因战争而停办，而简陋的祠堂也成功于1947年兴建。

“直至1990年，先贤规划重建祠堂工程，最终耗费了百多万令吉兴建三层楼陈氏宗祠，随后由于会员不断增加，宗祠于2016年再增至4层。”

广告

他说，2005年在时任理事会主席陈水兴的带领下，该宗祠决定发展另一段地段，并将之兴建为北海陈家村大厦，为该宗祠写下历史新页。

他说，在历届理事事精诚合作下，如今该宗祠的会员已增至2200人，阵容庞大。

陈家声：送回中国熊猫 恐影响2国关系

马来西亚陈氏总会长拿督陈家声认为，做为“和亲“大使的中国熊猫，“兴兴”和“靓靓”在我国旅居4年余，若被我国以饲养费太高为由，而在租借期末就被送回中国，恐怕将影响马中友好关系。

广告

他说，当年中国政府为纪念马中建交40周年，而批准租借10年让熊猫到我国，但最近水源、土地及天然资源部长赛维尔却表示，基于政府须耗费大笔金钱来饲养熊猫，人民对此已表达不满，要求送回中国。

陈家声呼吁有关部门，与其投诉门票收入难负荷熊猫租金及保险费等开销，不如积极寻策解决问题，如找商家赞助、售卖熊猫周边产品或办些活动，以吸取更多民众去看熊猫。