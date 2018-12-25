受邀莅临新兴电器总行·桃田贤斗会见200粉丝
2018-12-25 14:28
受邀莅临新兴电器总行·桃田贤斗会见200粉丝
新兴电器日前邀请日本著名羽球男子单打球员桃田贤斗，莅临蕉赖新兴电器总行，与该公司员工见面，随后还与大约200名慕名而来的粉丝见面、签名及合照。
（吉隆坡24日讯）新兴电器日前邀请日本著名羽球男子单打球员桃田贤斗，莅临蕉赖新兴电器总行，与该公司员工见面，随后还与大约200名慕名而来的粉丝见面、签名及合照。
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新兴电器创办人兼董事经理林金兴表示，桃田贤斗3年前已来过新兴电器总行，他当时虽然不是世界冠军，却已是一名杰出的羽球选手，也深受大家的喜爱。今年，桃田凭着本身非凡的实力，已成为世界冠军。
桃田表示，很高兴今天又回到了这里，与新兴的员工和粉丝见面。他感谢新兴电器从一开始就给予他最大的支持，让他实现今天的成就。
新兴电器赠送球衣给现场的球迷，让他们交给偶像签名和合照。
桃田今年表现亮眼，在2018年亚洲羽毛球锦标赛、2018年世锦赛都获得冠军。
出席见面会者包括安邦再也球会领队何克望和队员刘隽程。
文章来源：星洲日报·2018.12.25
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