受邀莅临新兴电器总行·桃田贤斗会见200粉丝 新兴电器日前邀请日本著名羽球男子单打球员桃田贤斗，莅临蕉赖新兴电器总行，与该公司员工见面，随后还与大约200名慕名而来的粉丝见面、签名及合照。

桃田贤斗（右）和粉丝见面及合照。

（吉隆坡24日讯）新兴电器日前邀请日本著名羽球男子单打球员桃田贤斗，莅临蕉赖新兴电器总行，与该公司员工见面，随后还与大约200名慕名而来的粉丝见面、签名及合照。

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新兴电器创办人兼董事经理林金兴表示，桃田贤斗3年前已来过新兴电器总行，他当时虽然不是世界冠军，却已是一名杰出的羽球选手，也深受大家的喜爱。今年，桃田凭着本身非凡的实力，已成为世界冠军。

桃田表示，很高兴今天又回到了这里，与新兴的员工和粉丝见面。他感谢新兴电器从一开始就给予他最大的支持，让他实现今天的成就。

新兴电器赠送球衣给现场的球迷，让他们交给偶像签名和合照。

桃田今年表现亮眼，在2018年亚洲羽毛球锦标赛、2018年世锦赛都获得冠军。

出席见面会者包括安邦再也球会领队何克望和队员刘隽程。

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