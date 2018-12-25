阿旺阿兹曼．巫统的分裂和退党潮之后 这是因为巫统中央没有拿出让人信服的政治方向。除了沙巴至少有6个州属的代表不满并在暗中反对巫统，决定要公开反对党的中央领袖。

国阵在今年5月的第14届大选中失利后，巫统作为国阵最主要的成员党看似变得弱势和陷入分裂。截至12月中，共有13名巫统党员和沙巴领袖决定退出该党并成为独立议员。

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这是因为巫统中央没有拿出让人信服的政治方向。除了沙巴至少有6个州属的代表不满并在暗中反对巫统，决定要公开反对党的中央领袖。

拒绝阿末扎希继续担任巫统主席的原因是他涉及法庭案件，导致党员和人民尤其是马来人不相信他能够带领巫统面对下届大选，再加上他也未能确定党的方向。

这一逼宫导致阿末扎希备受压力，并立刻把职权移交给他的副手莫哈末哈山。阿末扎希的决定是为了阻止该党领袖和议员的退党潮。

事实上，阿末扎希将主席职务移交给莫哈末哈山也无法解决问题。这是因为巫统国州议员以及部分区部主席和其他各级领袖缺乏自控力、容易放弃，因为他们自己也失去了方向，尽管他们都在指控主席没有方向。如果他们仍然留在巫统，他们害怕也会跟着被调查或被希盟政府施加压力。

马哈迪长达22年的执政风格以分而治之的手法闻名，除了会接受法庭或税收局调查的压力，就像以前那些批评马哈迪的人的下场一样。这些都是巫统党员一直以来害怕的事，来自党内的各种资源很常会引发滥权、贪污、逃税等问题，一旦以反洗黑钱法令调查，如同一马发展公司案件一样，很容易出问题。这还只是其中一小部分还未被希盟政府揭发的事情。

巫统领导层老化

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巫统只能通过充满活力的领导才能得到拯救。这是因为阿末扎希涉及法庭案件而让巫统出现退党潮。巫统的国州议员和区部领袖看起来都无法胜任反对党。

虽然在目前的情况下，大马人需要强大的反对党以制衡希盟政府。然而，当反对党本身出现危机和内部分裂时，人民很难信任反对党。

希山慕丁在巫统内是弱势领袖，很难指望他拯救巫统。他不竞选巫统党职是因为他害怕在竞选署理主席、副主席或主席时面临惨败。他被视为政治贵族，缺乏基层的支持。在此之前，希山慕丁的堂兄纳吉在政治上为他铺路。凯里也曾经被巫统基层拒绝，只因他在上届党选中竞选党主席时失利。如今最受基层尊敬的领袖是署理主席莫哈末哈山。

这个问题不仅是巫统最高领导层的唯一问题。反之，他们需要在各级领导层，如国州议员和区部之间选出有活力的领袖。暂时由莫哈末哈山掌权只会带来一些变化，如果各级领导都能够支持该党的议程并相信目前的斗争方向，不分派系并做出调整，因为巫统已经不再拥有权力和金钱了。

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党的最高领导层也需要更加关注其党员。例如，当领袖因党的斗争被当局逮捕时，最高领导层必须采取必要的措施以提供援助和支持，大家才不至于认为最高领导层没有照顾他们。这种支持很重要，这让基层能够为了人民的问题勇敢的站出来批评。

巫统的金钱政治已经超过60年历史，导致该党出现很多缺乏素质的领袖。独立、诚信、干净、为党斗争的领袖已经越来越少。当这些缺乏素质的领袖退党，巫统应该能够再次崛起，并提出一个更明确的方向和战略。例如，巫统可以针对希盟的优势和弱点给予批评，提出意见，以确保人民的问题得到解决。这是其中一项恢复人民对巫统和反对党信心的方法。

巫统将会受困，因为他们太过于相信只有阿末扎希退位才能拯救巫统。事实上，他的退位也无法解决巫统的内部问题。逼迫他辞职更多像是出于个人的政治动机，是由巫统内部的权力斗争引起的。不排除有关议程是有些领袖为了要加入土团党而引起的，而土团党也有意要吸引前巫统领袖。

巫统内部也有几个小组导致内部分裂。首先是无论顺境逆境都要永远与巫统在一起斗争和捍卫伊斯兰、马来人和祖国的人，这符合党的意识形态，同时也适合成为国会和州议会内最权威的反对党。

第二组人希望巫统和伊斯兰党合作成立一个捍卫马来人权益和伊斯兰作为我国官方宗教的阵线。第三组人则是支持安华成为首相。这群人相信安华不会如希盟协议中那么轻松获得职位，因为一旦安华成为首相，他的政敌将不会感到舒服。安华是自1999年来等待时间最长的未来首相。在安华成为首相之后，与他合作就并非不可能的事。

还有第四组人想要加强马来人在希盟政府中的声音和政治权力，尽管其动机实际上是为了自己的利益以重新掌握权力。这群人利用马来人的政治力量从未如此缺乏平衡为理由。因为在第14届大选过后，国会中的马来人政治人物地位远远不如非马来人。

这群人希望加强政治地位，因为此事从未发生过。这群人认为稳固马来人政治力量的最佳方式就是退党并试图加入土团党。

为何是土团党？

如果巫统党员大举加入土团党，由敦马哈迪领导的政党将会变得更加强大。尽管在上届大选中上阵多达57个国会议席，土团党只赢了13个议席。尽管如此，土团党在内阁中占了多个策略职位。这是敦马哈迪出于政治上的安排。

巫统选择土团党的倾向非常高，因为该党有领导他们长达22年的前首相，如今又再次出任首相。该党拥有似乎相同的政治理念、目标、和意识形态。此外，在大选前退党的领袖也已经加入土团党，这让他们在心理上和政治上都觉得比较舒适。他们还认为敦马哈迪的土团党能够在新大马的政治氛围下帮助和保护他们，因为他们认为马哈迪是要给伟大的政治领袖。

选择土团党而不是伊党作为巫统的替代，是因为被认为太伊斯兰化，而诚信党没有巫统的领袖加入，更何况诚信党是伊党分裂出来的政党，他们的意识形态一样不是为了捍卫马来人权益而比较倾向伊斯兰化。而土团党则是从巫统分裂出来的。此外，公正党是一个多元种族政党，而行动党则由华裔主导。因此，在巫统人眼中最好的选择就是土团党。

模糊的改革议程

但是，在国阵大选失利后加入的巫统领袖，对希盟的改革议程并没有多大帮助，因为他们的加入缺乏真诚和原则，退党也意味着背叛支持他们的选民。这群人只是墙头草，想要延长政治生涯而不是捍卫人民的利益。

从长远来看，这种情况可能会削弱土团党。

虽然要加入土团党需要经过很多程序，但最终政治形象对土团党的政治生命来说非常重要。有人批评说土团党需要巫统领袖的加入来稳固其政党地位。这种政治生存对土团党不确定的未来，特别是在后敦马哈迪和丹斯里慕尤丁时代来说是非常重要的。

因此，土团党才需要前巫统领袖加入以加强政治地位。

然而，加入土团党的前巫统领袖的政治生涯也未必能够获得延长。在第15届大选时，相信有很大部分的前巫统领袖，尤其是那些在希盟执政后加入土团党的人，不会获选成为候选人。这是因为早期加入土团党的党员会希望有污点的领袖不会代表希盟成为国会议员或州议员。再说，很肯定那些在第13届大选中落败的领袖会希望再次上阵，或不会让路给他们的前政敌。这些都是加入土团党的前巫统领袖忽略的部分。就像谚语说的“为了一棵树，失去了一整片森林”。