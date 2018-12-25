服务视障健儿50年·盲人体协主席推介新书 印裔同胞为残疾人士协会贡献50年，致力服务残奥会的盲人运动健儿们。

阿末沙巴威（左）肯定拉达克里斯南在残奥会的贡献。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）印裔同胞为残疾人士协会贡献50年，致力服务残奥会的盲人运动健儿们。

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这名印裔同胞名为拉达克里斯南，今年已迈入71岁高龄，目前是大马盲人体育协会（MBSA）主席，多年来带领残疾运动健儿走向国际体育赛事的舞台。

他自1980年起便协助盲人运动员参与国际赛事，如2017年东盟残运会，在他的领导下夺得盲人门球男队金牌以及女队铜牌。

其他较近期的国际残障运动会，包括残奥会、国际盲人体育联合会、盲人足球亚洲锦标赛及雅加达亚洲残运会。

他也在2008年荣获俄罗斯库尔斯克国立技术大学学术委员会颁发的社会服务荣誉博士学位。

拉达克里斯南也是大马盲人协会（MAB）副主席。他今日出席其个人自传的新书推介礼时说，新书为《指路明灯》（Beaconof Light），意即他多年来如灯塔般照亮视觉障碍者，引导他们走向正轨。

“除了领导盲人走向国际运动会，他也致力于提升盲人的社会地位，如帮助他们成为商人。”

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该书以图片为主，如杂志形式向读者呈现拉达克里斯南50年来（1968至2018年）为残疾人士作出的贡献付出。

出席者包括国家体育理事会（NSC）总监拿督阿末沙巴威。