练珊恩．废除考试，不抛弃任何学生 支持和反对废除考试的人各有理据，我认同考试能作为学习的催化剂，因为它设下时间与范围，敦促学生在某个时间点之前，把特定范围的不懂搞懂。这能避免“不到最后一分钟不做事”的人，对不熟悉的学习范围一拖再拖，以致进度落后。然而，要达到这个“敦促学生赶紧把不懂搞懂”的目标，无需整个学校所有班级的统一考试也可以做到，那就是课堂评估。

废除低年级的考试，只是把过去学生在考试前，死记硬背然后进入考场的这个步骤拿掉，学生不会就此不专心上课、不认真学习，教师也不会因此不认真教书、不再检测学生的学习进度。

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支持和反对废除考试的人各有理据，我认同考试能作为学习的催化剂，因为它设下时间与范围，敦促学生在某个时间点之前，把特定范围的不懂搞懂。这能避免“不到最后一分钟不做事”的人，对不熟悉的学习范围一拖再拖，以致进度落后。然而，要达到这个“敦促学生赶紧把不懂搞懂”的目标，无需整个学校所有班级的统一考试也可以做到，那就是课堂评估。

以我求学的经验来看，教师在课堂上的评估，或冷不防的随堂考，比起考试更有“敦促学习”的效果。还记得以前的一名历史教师，习惯在开始讲课之前，要求全班同学站起来，然后针对上一堂课的内容发问，只有成功回答的学生才能够坐下。

这个没有任何惩罚也没有排名的“游戏”，就是课堂评估的一种。虽然这些没有列入分数与排名，但是单是“当下会不会回答”这件事，就足以让我和朋友们紧张，因为这反映的是自己在过去几天内是否有复习上一堂课所学以及对其的掌握。当然，这可能也会引起学生的羞愧心理，因为在这种公开评估的方式下，若大部分的同学都已回答及坐下，只剩区区几人站着时，他们或许就会产生自卑或无地自容的负面感觉。这或许就跟废除考试的最大目标——让学生快乐学习相违背了。

副教长日前在汇报会上点出了重点，课堂评估更重要的意义是全民教育，也就是不忽略任何学生、不“抛弃”任何学生。由于课堂评估能透过观察、书面或口述的方式进行，教师理应更加能掌握学生对学习内容的了解与程度，因此教师必须从中设计及调整教学方式，以让还未掌握课堂所学的学生，尽快搞懂还不明白的地方。

如果教学上有个部分一直有学生搞不明白，那不是学生的错，可能是教师的教书方式出现问题。我们在应试教育制度下的教学，往往在考试之后就画上句点，以致落后的学生在拿到不好的成绩后，被分派到后段班，并持续落后下去。这个“传授-学习-考试”的循环，缺少了让教师和学生能及时做出调整的环节，以致稍微落后的学生被分数、排名和分班制度给抛弃，拉大与同学之间的差距。

“传授-学习-考试”这种拍板定案后就开始新学年学习的方式，容易让学生产生“我的数学就是不好”、“我就是个后进学生”的固定思维，或者“没关系，这个明年不会再考了”的放弃心态，然而若教师能与学生一起及时地调整，则可以共同将一时的落后视为是可以被克服的挑战，以达到能持续成长及加强可塑的潜能。

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废除考试只是教育部希望我国教育能迈向快乐学习在体制上的一项改变，但是要真正达到快乐学习的目标，很大程度上还得看执行者的配合，尤其是学校教师和家长的角色。如今不乏听到教师和家长说：“我们还不知道要怎么做”、“我们还在等待更明确的指示”，其实这未必等得到，因为教育部是下放发挥创意的空间，让教师设计教学与评估，同时也下放教育方式的选择，让家长在孩子不需要面对教试和排名的情况下，决定要把孩子送到补习班、怎么样安亲班，还是要安排另类的生活体验。