温思拯．给予的悖论 现今，有许多人正在与倦怠的关系作战，因为他们的关系主要是以自我为中心（很大程度上受到后现代自我主位主义的影响）。因此，接受者倾向于计算“我对这种关系投入了多少”或“我将从这种关系能获得多少”。另一方面，由于不断的付出，给予者将感到倦怠，因为在他们给予的同时忽略了自我的需要。不切实际对自我的期望会扭曲真正付出的意图。

在商场上，关系是建立在盈利上，而在工作场所，关系建立在效率之上。然而，友谊和人际关系绝对不是建立在自身的利益上。我们可能会认为，在每个关系中都会有给予者和接受者。接受者是以“你能为我做什么”为建立关系的基础。反之，给予者却是以“我能为你做什么”的心态来与人建立关系。这样的态度影响了我们在一段关系中的角色和承诺。

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现今，有许多人正在与倦怠的关系作战，因为他们的关系主要是以自我为中心（很大程度上受到后现代自我主位主义的影响）。因此，接受者倾向于计算“我对这种关系投入了多少”或“我将从这种关系能获得多少”。另一方面，由于不断的付出，给予者将感到倦怠，因为在他们给予的同时忽略了自我的需要。不切实际对自我的期望会扭曲真正付出的意图。

笔者认为一段相互的关系（mutuality in a relationship）不是分裂的，因为关系不是一种交易，它不能通过“多少”，“多久”，“为什么”和“何时”来衡量。建立在爱对方的关系是以谋求对方最大的好处为前提的。因此，在一段相互的关系里双方都会割舍自己的利益，优先考虑彼此的好处。所以相互关系不会有角色的分离诸如“给予者”和“接受者”的区别，因为他们共同努力的目的是建立彼此，深化关系，并且造福彼此。

关系是超越科学的，它是精神和心理上的交流与分享。因此，谁采取主动，谁是给予者或谁是接受者并不重要。当然，每段关系里都会有期望，但健康的关系建立在相互意愿，相互承诺，相互信任和互惠互利的基础上。因此，在相互关系中我们既是给予者又是接受者。

但这两个角色是相互补充的，而不是相互比较。

今天的社会最缺乏的不是物质，是信任和爱。在这个爱的季节里，不要害怕把爱分享出去。因为从相互关系中可获得的满足是远超出了你独自所可以得到的，这就是给予与接受的悖论。当你在给予时，你内心可以得到的满足是远超出物质所可以得到的。很多看似微不足道的动作却可以给很多正在经历苦难的人温暖，好比一个简单的问候和简单的一餐。

倘若你我都可以按自己的能力慷慨行善，祝福有需要的人，把爱分享出去，那么我们的社会便可以成为一个有爱和温暖的家。每个人都有可以给予的东西，它可以是时间，金钱，专业，经验或是投入自己的一生，把一件事给做好回馈社会。在兴都庙骚乱中殉职的消防员阿迪因执行任务而牺牲了自己生命的态度是值得我们敬佩的，这样敬业的精神也是我们学习的榜样。今天，我们除了问社会可以给我们什么，那我们有什么可以回馈社会呢？