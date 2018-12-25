高架路工程没用替代通道·爱极乐公路塞塞塞 建造高架公路工程，加上公路使用者没善用绕市通道，导致爱极乐公路逢圣诞节期间，交通总是“塞丶塞丶塞”，几乎陷入瘫痪。

圣诞节公共假期，爱极乐公路交通严重堵塞情景。（图：星洲日报）

（马六甲24日讯）建造高架公路工程，加上公路使用者没善用绕市通道，导致爱极乐公路逢圣诞节期间，交通总是“塞丶塞丶塞”，几乎陷入瘫痪。

广告

另一个塞车原因，很可能与整条爱极乐路段交通灯系统的配搭有关，各个交通灯操作的配搭脱节，往往会阻碍到交通流畅。



高架公路工程场地，限交通时速40公里，车辆被迫龟行。（图：星洲日报）

车辆驶出收费站後陷车龙阵

对爱极乐公路交通问题颇为关注的前任汉都亚再也市议员张亚福今日接受《古城》社区报访问时，针对爱极乐公路交通逢佳节假期必塞的现象，抒发他的看法。

本报记者实地观察，打从上星期四开始，堵车情景已在爱极乐公路再次浮现，车辆在驶出爱极乐收费站後，就跟着陷入车龙阵。

“从收费站延至马六甲国际贸易中心路口，也就是爱极乐高架公路工程场地的路段，车辆大排长龙，动弹不得，偶而龟速前进，游客大部份时间，浪费在车龙中，觉得扫兴。”



承包商在路肩挂上布条，通知延至12月30日，每晚10时至翌日早上6时，高架公路工程场地道路将关闭8小时，以利便工程进行。（图：星洲日报）

张亚福：收费站到市区要1小时

广告

张亚福：应增加路牌，鼓励民众善用绕市替代通道。（图：星洲日报）

据张亚福说，曾有公路使用者申诉，从爱极乐收费站到来甲市区，要花上一个多小时，有时候还不能到，情况确是严重。

“高架公路工程的进行，对爱极乐公路交通造成阻碍，在所难免，问题在於当局要如何纾解交通密度，鼓励更多车主善用替代通道，避免一窝蜂挤入同一条公路。”

他说，从眼前塞车情况来看，这些替代通道的使用率，并不那麽令人鼓舞，或许是交通指示牌不够显着，也不够多的关系。



竖立在爱极乐高架公路工程场地的替代通道指示牌，面积小，不够显着，以致车主往往没注意到。（图：星洲日报）

路肩装饰模型太占位

广告

针对爱极乐公路旁，为美化景物而建立的装饰模型，张亚福觉得时至今日，基於爱极乐公路交通太繁忙，路肩已不再适合建立装饰模型。

“在我出任市议员之前，这些装饰模型就已经存在，那是很多年前的事，当时，爱极乐公路交通并不那麽拥挤，车流量也没现在频密，以现有交通的需要，这些装饰模型所占去的地方，用作扩大公路设施更适合。”

他说，再者，经过这麽多年，有关装饰模型都已陈旧，外观变得褪色，损坏的地方，也没有修饰，虽说为了美化景物，反而弄巧成拙，给人负面印象。

他认为，对於这些装饰模型，当局或有两个选择，若要把它们留下，就得重新粉刷修复，让它们恢复美观，发挥效用，要不然，就是把它们拆除，或迁移到其他地点，原地用作提升公路。

“就我个人的看法，这些装饰模型不属於地标，也没有游客留步观赏和拍照，就算是拆除也无妨。”



张亚福建议迁移若大的装饰模型，把土地用作提升公路设施，应付爱极乐交通拥挤问题。（图：星洲日报）