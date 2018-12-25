威省大旗鼓舞龙狮大游行‧火龙秀女生舞龙吸睛 槟岛三条路大旗鼓队在游行终点表演高难度的摩哆花式额顶大旗，还有一名小孩表演顶大旗，也同样吸引民众的目光。

成军不到2个月的甲抛峇底阿都卡迪尔国中全女生舞龙队首次出动参与游行。（图：星洲日报）

（槟城‧北海24日讯）昨晚举行的“第十届槟州同乐会威省大旗鼓舞龙狮大游行”，跟以往一样添加新元素，越南火龙队呈献30秒“火龙秀”及甲抛峇底阿都卡迪尔国中全女生舞龙队的表演吸睛，让观众欢呼喝彩声四起！

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槟岛三条路大旗鼓队在游行终点表演高难度的摩哆花式额顶大旗，还有一名小孩表演顶大旗，也同样吸引民众的目光。

三条路大旗鼓队一名队员以脚尖将大旗踢高，抛给后方另一名站在摩哆上的队员，后者以额头顶大旗，呈献完美的抛接动作，民众即刻报以热烈的掌声。

赖国平（右起）、彭文宝、方炎华、孙意志、邝志祥、陈国耀、陈治中、陈楷宗及黄泳玮一同挥旗为威省大旗鼓舞龙狮大游行主持开幕。

赖国平：加入新元素更精彩

工委会主席赖国平在挥旗礼前致词时说，文化不是一成不变的，工委会每年都务求改革及加入新元素，让该大游行更为精彩。

他希望通过大游行看到马来西亚人的马来西亚，所以不仅有华裔的舞龙狮表演，大游行也有巫裔、印裔及杜顺等文化表演。

这项由槟州旅游发展委员会主办，甲抛峇底华人体育会协办的年度盛会，从北海威省市政局大操场出发，途经红毛井路及拉惹乌达路，直到北海斗母宫前的检阅台，全程4.4公里。今年的大游行将有37支队伍，超过1200人参与，是历年来最庞大的游行。

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出席嘉宾包括槟州行政议员彭文宝、孙意志、吉打州行政议员陈国耀、槟州中华总商会会长拿督斯里方炎华、威省市议员陈治中、黄泳玮、邝志祥及峇眼国会议员特别助理陈楷宗等。

越南火龙队精彩的火龙秀让观众看得目不转睛。