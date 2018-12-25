古城武术龙狮闹元宵活动．颜天禄：会续办下去 马六甲鸡场街文化坊工委会顾问拿督威拉颜天禄说，武术龙狮闹元宵活动已连续办了21年，无论面对任何挫折，这项活动都会坚持办下去。

武术龙狮闹元宵已连续办了21年，成为了一项品牌。（图：星洲日报）

（马六甲24日讯）马六甲鸡场街文化坊工委会顾问拿督威拉颜天禄说，武术龙狮闹元宵活动已连续办了21年，无论面对任何挫折，这项活动都会坚持办下去。

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他说，甲武术龙狮总会推动的武术龙狮闹元宵已成为了马六甲华人独特的文化品牌，不但传承着狮艺及武术的发展，也带动着马六甲的旅游业。

促文化人停止批评

颜天禄受询时说，过去这些年，在各师傅的努力经营之下，武术龙狮闹元宵活动已开花结果，培养出表现杰出的武术及狮艺学员，无论在国内外的国际赛事，都交出会续办下去古城武术龙狮闹元宵活动漂亮的成绩单。

他说，虽然办这项活动受到自称文化人的批评，指责武术挥棍舞剑是粗俗的文化，但主办单位依然默默在做，不多加理会。

他指出，筹办上述活动不容易，包括经费来源，虽然面对压力，但明年肯定会继续办下去。

他劝请所谓的文化人各就各位，勿批评他人的努力付出。