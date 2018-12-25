夫患癌妻中风．夫妇无收入须帮助 六旬男子肺癌停工，妻子又残障，一家生活陷困！

梁证法（右）捐出100令吉给刘月红，希望更多热心人士帮助该家庭；左为张森兰。（图：星洲日报）

（马六甲24日讯）六旬男子肺癌停工，妻子又残障，一家生活陷困！

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这名男子是61岁的王福燊，住在甲市武吉支那，生病前是一名散工。他与太太刘月红目前就只是靠太太的400令吉福利金过活，无法维持日常开销，2人没有孩子，相依为命。

茶壶老爷义工团代表张森兰今午召开新闻发布会表示，王福燊是在3个月前日渐消瘦，她便提醒对方到医院检查，结果检查之下发现王福燊患上肺癌。

“王福燊以前是一名散工，8个月前因为健康问题已经停止了工作。而他的太太之前中风，是行动不便的残障人士，还好有良好控制，可以行走，每月获得400令吉福利金。”

她表示，这对夫妇住在武吉支那，110令吉的租金向来是由私人团体帮忙缴付，而王福燊需要到中央医院治疗，包括医药费、交通费及生活费，该家庭每月需要大约1500令吉。

她说，2人没有孩子，靠身边一些朋友帮助，但是长期来说还是不行，所以需要善心人士帮助。

武牙拉也商家居民协会主席梁证法表示，希望该家庭的情况得到慈善团体、神庙组织等团体的重视，帮忙该家庭渡过难关。

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“我们也会联络本身的慈善团体，我们了解到这个家庭是没办法才寻求帮助的。我也很开心类似事件经常获得社会的帮助，表示社会还是充满爱心的，然而这也是很好的善举及教育。”

他提醒，除了他和张森兰2人以外，并没有委托他人代收善款，也没有另外向外筹款，他呼吁市民小心勿受骗。

他说，他也以个人捐出100令吉，希望抛砖引玉，能有更多热心人士协助该家庭。

若市民需要了解更多，可以联络张森兰（016-2728308）或梁证法（016-6608448）。



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