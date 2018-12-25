杨紫琼现身特别首映礼．顺道回乡过圣诞节 难得回到家乡怡保的国际巨星丹斯里杨紫琼今日在怡保办了一场她有份主演的《叶问外传：张天志》怡保特别首映礼，和亲朋好友及影迷们一起共度圣诞节。

杨紫琼今日上午在怡保百利广场GSC戏院和亲朋好友及戏迷们一起看“叶问外传：张天志”怡保首映会，有没有人野生捕获她？（图：星洲日报）

（霹雳．怡保25日讯）难得回到家乡怡保的国际巨星丹斯里杨紫琼今日在怡保办了一场她有份主演的《叶问外传：张天志》怡保特别首映礼，和亲朋好友及影迷们一起共度圣诞节。

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这场位于怡保百利广场GSC电影院举行的首映礼，于今早约11时进行，主办单位也特地邀请了来自怡保马青文化体育会的16名年轻武术爱好者一起观影，出席者也包括其外籍夫婿尚托德及母亲拿丁谭慧珍。

《叶问外传：张天志》是叶问系列电影的外传，由黄百鸣及甄子丹监制，知名导演袁和平执导，动作影星张晋担任男主角张天志，杨紫琼特别演出，并即将于本周四（27日）正式在全马上映。

杨紫琼在电影中一出场就霸气的露了两手功夫，气场十足，电影院内观众也发出了欢呼。她在戏中也和张晋有几场对打戏，包括拳脚和兵器比拼，尽显好身手。电影散场后，全场响起掌声，观众们也直呼好看。

她在受到媒体追访时指出，和导演袁和平是多年的好友，每次演出对方的电影都很开心，而且这次和多位动作影星们演出也是一次很好的经历。

她说，接下来她也将会有一部和《伴娘》（Bride Maids）及《女间谍》（Spy）导演保罗费格合作的电影等待上映，这部电影已于去年圣诞节在伦敦开拍。