“怡中央公市要卖活鸡”‧西华：小贩要求合理择日开会 “小贩们反映，新鸡鸭巴刹建起后，生意就大不如前。我也不明白为何怡保市政厅不允许屠宰活鸡，我认为这个要求（屠宰活鸡）是合理的，怡保市政厅不能拒绝，否则这样下去，会有数名鸡贩被逼结业。”

西华尼申（右二）为霹雳州2018年圣诞节价格统制计划主持推介礼时，也走访怡保中央公市鸡鸭巴刹，并接获鸡贩们的投诉。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保24日讯）怡保中央公市鸡鸭巴刹小贩申诉该建筑物内不允许贩卖活鸡，导致他们生意大跌，因此要求重新开放贩卖活鸡或将屠宰场设在附近，对此霹雳州行政议员西华尼申认为此要求合理，怡保市政厅必须重新检讨此决定，他会择日请小贩与他开会，聆听他们心声。

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他今日为霹雳州2018年圣诞节价格统制计划主持推介礼后，在走访怡保中央公市鸡鸭巴刹时接获小贩投诉，指多数消费者都是要求购买活鸡，但新的鸡鸭巴刹即安定繁荣公市不允许贩卖。

鸡鸭巴刹人流低生意差

“小贩们反映，新鸡鸭巴刹建起后，生意就大不如前。我也不明白为何怡保市政厅不允许屠宰活鸡，我认为这个要求（屠宰活鸡）是合理的，怡保市政厅不能拒绝，否则这样下去，会有数名鸡贩被逼结业。”

他说，小贩也指出，另一个影响生意的原因是鸡鸭巴刹只卖鸡只，这是不够的，希望可以引入其他档口比方卖鱼，提高人流。

要求市厅改善巴刹环境

此外他表示，除了鸡鸭巴刹，怡保中央公市小贩也投诉牛肉档的区域非常肮脏，另外还面对老鼠和卫生问题，他已经把这些投诉传达给市政厅，后者应该前来视察及解决问题。

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“我作为掌管卫生的行政议员，要看到巴刹立即获得清理；下星期我将会再来巡视，我无法接受市政厅以人力不足或其他理由为借口，因为这些地方似乎已经长久未被清理。”

张亚添：禁宰鸡顾客走

鸡鸭巴刹鸡贩张亚添表示，之前旧的鸡鸭巴刹允许贩卖活鸡时，听闻因为卸载鸡只时弄得地上鸡粪遍布，导致一天必须清洗两次，所以新的鸡鸭巴刹就禁止贩卖活鸡。

他说，没有贩卖活鸡后，他的生意额就跌了超过一半，门市生意严重受影响，许多消费者都转而到狮尾、大和园等地区的巴刹消费，因为大多数消费者都想要买现场屠宰的活鸡。

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他指出，目前鸡鸭巴刹小贩是到华林市㓥鸡场屠宰鸡只，也没有顾客愿意到那里购买活鸡。

他希望有关当局引入更多不同种类的贩商进入鸡鸭巴刹，让巴刹内的货品更多元化而不仅限于鸡只，以吸引人潮。

鸡鸭巴刹内不允许售卖活鸡，因此小贩卖的都是已经屠宰去毛的鸡只。

黄云苏：门市生意跌逾半

鸡鸭巴刹鸡贩黄云苏表示，门市顾客的心理，一般上是要看见当场被屠宰的活鸡才肯购买，以确保鸡肉的新鲜，否则看见屠宰后的鸡肉，即使鸡贩说是新鲜的，也没有证明。

她说，新的鸡鸭巴刹出于干净和整齐的因素，禁止售卖活鸡，否则可被罚款每只鸡300令吉，没卖活鸡后，她的门市顾客生意额跌了超过一半。

她指出，当初拆掉旧建筑物建新鸡鸭巴刹时，小贩就已有提出要求，在附近的地点让他们㓥鸡，但后来却被安排到华林市，相距甚远；如今她或员工每天凌晨3时就得到华林市㓥鸡场屠宰鸡只。

她希望有关当局可以为小贩寻找一个更靠近鸡鸭巴刹的屠宰场，也让消费者可以直接到屠宰场选鸡。