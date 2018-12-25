以10孩童手绘的老屋为主角．刘志良月历宣扬护世遗 2018年已来到尾声，甲州各政治人物纷纷推出各自的2019年月历，作为哥打拉沙马那区州议员，刘志良在2019年的月历是以手绘10间老屋为主角，作者是10名小朋友，藉以传达了爱护世遗老街的共同情怀。

10名小朋友在写生活动中，画出了不同风格的老屋，同时也进一步认识了老屋，在心里种下了爱护古迹的种子。（图：星洲日报）

（马六甲24日讯）2018年已来到尾声，甲州各政治人物纷纷推出各自的2019年月历，作为哥打拉沙马那区州议员，刘志良在2019年的月历是以手绘10间老屋为主角，作者是10名小朋友，藉以传达了爱护世遗老街的共同情怀。

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有别于一般主打个人肖像或政治活动的设计，刘志良的月历完全“不见人影”，实实在在的只有10间老屋串成的景物画，单纯中透露着童真，使这份月历增添了一份情感。

盼孩童从小认识老屋

在月历上，由左至右串成老屋画的10名小画家依序是10岁的郭婧怡（培二小学）、9岁的许芷杉（文化小学）、11岁的陈焕丰（育民小学）、9岁的李凯欣（文化小学）、11岁的王琬琁（育民小学）、11岁的余雯芊（峇章小学）、10岁的陈松鑫（育民小学）、11岁的林诗萤（晋巷小学）、10岁的黄丰源（培二小学）及11岁的林汶京（培德小学）。

哥打拉沙马那选区涵盖部份世遗区，也是甲州行政议员的刘志良接受《古城》社区报访问时说，这份月历的设计概念，主要是向市民传达共同维护与爱护古迹，并通过艺术文化的手法呈献出来，透过小孩的演绎，希望让他们从小认识老屋，将老屋印象植于心中。

刘志良说，上述小朋友的作品，是由一名艺术工作者于今年10月时，带着小朋友到老街写生时的成果。

他指出，小朋友透过观察，将老屋独特的设计风格，包括屋顶、窗口及大门等特色勾画出来，从而直接对老屋建筑多了一份了解。

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他说，不管官方或民间，维护古迹的努力仍有很大的提升空间。



首次当上哥打拉沙马那区州议员的刘志良，以童绘老屋作为月历封面，希望达至维护古迹的教育及宣传旅游的效果。（图：星洲日报）

印有紧急或投诉电话

“维护古迹除了靠口宣传，也要持续不断的去做，例如号召交流会，同时也要鼓励年轻人参与，这样才能传承下去。”

他说，月历10间老屋的上方，是一片蔚蓝的天空，朵朵白云内，有着各紧急或投诉单位的电话，方便市民在有必要时应用，下方则有其选区的热线及服务中心资料。

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“我们也期望教育大家在面对状况时，知道如何联络相关单位。”



2019年哥打拉沙马那选区月历，少了肖像，却添了一份情感。（图：星洲日报）

印制4千份派送

刘志良说，他一共印制了4000份月历，以派送给选区内的人民。

“我们将这些月历拿到夜市、早市及巴刹等地派送，也透过选区内的9个乡理会，派发给当地的居民。”

他说，不少市民主动向他索取月历，因此若经费充足，他或考虑加印。



哥打拉沙马那选区月历的小画家，依序按着月历由左至右的排位，愉快地展示本身的作品；左起为郭婧怡、许芷杉、陈焕丰、李凯欣、王琬琁、余雯芊、陈松鑫、林诗萤、黄丰源及林汶京。（图：星洲日报）

李维君：到老街写生

让孩子学会珍惜古迹

艺术工作者李维君说，她带领小朋友到老街写生，希望通过讲解，让小朋友亲身感受，从而升起珍惜之情，在心里种下一颗爱护的种子。

她说，很多马六甲人或许每天经过世遗区，但这并不代表他们有认真去观赏这些景物。她指出，小朋友是国家未来的主人翁，也希望他们能关注世遗区内前人留下的历史文化建筑，灌输他们珍惜的意义，否则，在缺乏宣导的情况下，他们可能以为这只有一座老旧的房子而已。

“在写生活动上，我与小朋友分享有关老房子的讯息，包括老房子的屋身建得那么长，是因当年的税收条件，也与小朋友分享窗户上的优美词句，在分享后，小朋友下笔时，也注重用心观察。”

她说，在这次的写生活动中，她选出了10幅作品，串成了别具一格的月历。

