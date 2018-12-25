尤伽荣 ·随时记录不再遗漏 每个人的生活都是独一无二的，即使是再平凡的生活，它带给每个人的感受也不会完全一样。试着去体会生活，记录身边事物所给予的灵感，把当下的感受记录下来，活化思维也刺激思考。

有的人喜欢随身带一本小册子，随时记录和捕捉瞬间的灵感。生活中都需要一本小册子，把看到的、想到的、有感而发的，一一记录下来。

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对我而言，手机在很多时候也充当着我的临时册子，这台电子册子所能给予的功能，绝对超出传统小册子的范围，而且触手可得。

绝大部份时间，我们都会带着手机出门，若是想到某些点子或想法，没有立即记录下来，就算再好的灵感都会一闪即逝。

不知道有没有人和我一样，某些话或某些想法，非得要等到入睡的前一刻，才会涌现。这时候，如果没有立即起身摘录，非要等到睡醒时才做记录，再好的点子，自然也忘得一干二净。

若是这时候身边找不到纸和笔，手机就是最好的摘录工具，赶紧将重点记录下来，即便只是零零散散的想法也无所谓，至少，先起个草稿，之后才慢慢修饰，让它变得完整。

每个人的生活都是独一无二的，即使是再平凡的生活，它带给每个人的感受也不会完全一样。试着去体会生活，记录身边事物所给予的灵感，把当下的感受记录下来，活化思维也刺激思考。

每个人身上都背着一个生存的担子，而生活向来属于用心体会的人。与其艰辛地度过，何不花点心思让自己快乐起来，为自己的生活开辟一条回眸时依旧充满欢笑的道路。

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本报记者尤伽荣