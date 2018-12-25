垃圾堆积废车长草化粪池积水……玛琳柏迈民生一箩筐 玛琳柏迈花园民生问题一箩箩，除了大型垃圾、废弃汽车等问题，已停止操作的化粪池周围也常年积水，除了水流不通问题，还发出臭味。

英达丽水化粪池失修，常年积水，引发卫生问题。图中建筑物旁为积水处，长满了浮萍植物。（图：星洲日报）

（马六甲24日讯）玛琳柏迈花园民生问题一箩箩，除了大型垃圾、废弃汽车等问题，已停止操作的化粪池周围也常年积水，除了水流不通问题，还发出臭味。

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上述废弃汽车已停放该处数月，零件也被拆除，车内长草，市民担心引发卫生问题；至于该化粪池也积水多月，除了卫生问题，市民也担心滋生蚊虫。

汉都亚再也市议员林祥和接获投报后，今早前往该花园巡视，并将该花园的民生问题一一向当局反映。

林祥和：废车疑歹徒干案弃置

林祥和指出，有关废弃汽车停在该花园路边好几个月了，衍生蚊虫滋生等卫生问题。据他了解，有关汽车时在一个深夜时被人弃置该花园。

“我也在上星期向交通部查询过，有关汽车曾被不法之徒用来干案，怀疑是歹徒干案后将汽车弃于此。我将会向警方投报，并通过市议会将汽车拉走。”

他说，至于堆积的垃圾，是一些不负责任的市民所作所为，他了解市民需要更换家具，但必须妥善处理旧家具，而不是丢在路旁。

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他指出，对于这样的行为，市议会可以通过地方政府条例来对付，他也将会询问商家，以便和市议会合作，提升大家的素质，勿跟着人群一起乱丢垃圾。

林祥和指出，废弃的汽车怀疑是歹徒干案后留下的。（图：星洲日报）

汽车零件已被拆除。（图：星洲日报）

将助反映化粪池问题

他也说，上述英达丽水化粪池日久失修，导致周围积污水，居民不得已之下，将该化粪池旁的沟渠击破，以让水流去。

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“然而，虽然该处积水，还发出臭味，但市民击破沟渠的做法是不正确的，居民应该向当局投报。”

他表示，该处积水约5吋高，而玛琳一带是蚊症高风险区，必须注意。他也会把该问题向英达丽水反映，以便派员维修损坏多时的化粪池，同时将积水清理干净。

他指出，市民每年都有缴付英达丽水服务费，那当局就应该提供市民一个清洁的环境，包括做定期检查化粪池是否正常操作。

