哈林峇仄：晤首长及基层．将重振公正党工作 甲州公正党新任主席哈林峇仄说，他将会见甲州首长阿德里传达该党及人民的讯息，并将到各区部会见基层，重振之前因党选造成的分裂。

公正党甲州党员庆祝哈林峇仄成为甲州主席。（图：星洲日报）

（马六甲24日讯）甲州公正党新任主席哈林峇仄说，他将会见甲州首长阿德里传达该党及人民的讯息，并将到各区部会见基层，重振之前因党选造成的分裂。

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将速组成州委

哈林峇仄说，他也将尽快在本月杪或圣诞节后组成州委，并在会见党主席拿督斯里安华后作出宣布州委阵容，即时投入重振党的工作，包括是否设立新党所等事务。

他指出，由于首长目前休假，因此待下星期首长回来后，他将拜会首长，反映人民的心声，包括探讨与改善官联公司所带来的问题。

“接下来，我将到各区部，整合因党选引起的派系问题。”

该党前任甲州主席为拿督斯里三苏依斯干达，他目前为原产业副部长。

哈林峇仄昨日出席各区部为他主办的庆祝会后，向新闻发布会上这样说。这场庆祝会的出席者，大多数是之前竞选署理主席职拉菲兹的支持者，不过，各区部代表在致词时，皆表示必需放下过去，团结一致，朝向支持安华成为我国第8任首相。

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代表各区部致词者包括冬牙峇株区部主席魏世德州议员、武吉卡迪区部主席拉菲、市区区部主席莫哈末立祖安、亚罗牙也区部基层领袖阿末医生及野新青年团兼首席部长印裔事务特别助理柏拉山。冬牙峇株国会议员鲁斯娜也在会上致词。



各区部领导手连手，给予哈林峇仄（右二）一致的支持；左起为拉菲、莫哈末立祖安及魏世德；右为鲁斯娜。（图：星洲日报）

魏世德：哈林获多数区部支持



魏世德形容，安华这次对哈林峇仄的委任为一项“烈火莫熄”

的决定，此委任不以对方是否为议员或有官职。

他说，哈林峇仄获得多数区部主席的支持，再获得安华的祝福，而且是按照党章21.8条文做出决定。

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他呼吁全体党员大力支持及信任哈林。

武吉卡迪区部主席拉菲吁请党员停止派系，团结一致，同时提醒党员指公正党是一个多元种族的政党，大家勿分你我、种族。

“如果你们要分种族，那么你们去巫统吧，那里有很多人退出，现有很多空位。”

他说，若大家还存有种族偏见，又如何组成新马来西亚。

他劝请大家目前最重要的，是稳定及改善经济，设法降低人民的生活费。

柏拉山：放下你我团结一致

野新青年团兼首席部长印裔事务特别助理柏拉山说，人民在第14届全国大选对希盟投以信任，因此政府必需实现宣言，改善人民的生活。

他吁请党员给力新任主任哈林全力支持与合作，放下你我，归队团结一致。