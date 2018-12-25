鲁尼:狂人走了,曼联上下都开心 “（穆里尼奥领军时）不止球员不开心，整个球会都被负面情绪笼罩。由伍德沃德开始，职球员、厨房人员，甚至是‘洗衣间’职员都不享受那种气氛。”

穆里尼奥不太平易近人是众所周知，他离队之后似乎连曼联的其他职员都松一口气。（图：法新社）

（伦敦25日讯）前曼联主帅"狂人"穆里尼奥不太平易近人是众所周知，他离队之后似乎连曼联的其他职员都松一口气。

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曼联大胜加的夫一役，众球员神清气爽，看似摆脱了不少负面情绪。而前曼联球星鲁尼受访时，就称自己得到内部消息，得知曼联内部上至高层、下至球员都因为狂人的离开而感到解脱：“（穆里尼奥领军时）不止球员不开心，整个球会都被负面情绪笼罩。由伍德沃德开始，职球员、厨房人员，甚至是‘洗衣间’职员都不享受那种气氛。”

但鲁尼认为在索尔斯克亚的带领下，一切都出现了转机：“我还与球会的不同人物有联系，这星期我紧贴了曼联的内部情况。在卡灵顿，职球员们都有了笑容，气氛愉快，这对球员来说很不错。我认为球会引入索尔斯克亚是很正确的一步，为寻觅正确的领队人选奠下基础。看到球队以胜利回应了索尔斯克亚的努力排阵，实在令人感到喜悦。”