路灯改用LED灯·大都会公园更明亮 吉隆坡市政局近期撤换甲洞大都会公园的电灯泡，改用LED电灯，使环境变得更光亮。

甲洞大都会公园改用LED灯泡，使环境更加明亮。（图：星洲日报）

（吉隆坡24日讯）吉隆坡市政局近期撤换甲洞大都会公园的电灯泡，改用LED电灯，使环境变得更光亮。

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余保凭：更换逾20盏路灯

甲洞社区服务中心主任余保凭指出，吉隆坡市政局于上个星期逐步更换甲洞大都会公园路灯的灯泡，比以往电灯的照明程度更高。

“我曾向市政局投诉多次，大都会公园的灯光亮度不足，天色未亮时，路灯也无法照亮环境，有晨运者都会自备手电筒。”

余保凭告诉《大都会》社区报记者说，据了解，市政局已经在大都会公园第一与第二大门之间的区域更换20多盏路灯。

他说，根据他向吉隆坡市政局园艺组主任了解到，当局逐步安装LED电灯，因此还未更换LED灯泡的部份区域可能还会比较昏暗。

促隆市局监督承包商

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无论如何，余保凭促请吉隆坡市政局监督承包商，并要求承包商在最短时间内完工，而他本身也会继续跟进。

“有的乐龄人士早在清晨5时许就到公园晨运，一旦更换灯泡工作完成后，整个公园会更加明亮，让晨运者安心运动与休闲。”