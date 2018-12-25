赛沙迪化身超人‧网民毫不买账！ 一所本地学府日前邀请赛沙迪出席一项教育活动，其宣传海报则特别引人注目。

（雪兰莪.八打灵再也25日讯）青体部长赛沙迪化身超人？

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一所本地学府日前邀请赛沙迪出席一项教育活动，其宣传海报则特别引人注目。

该海报将赛沙迪照片“穿上”漫画英雄超人（Superman）的战服，下方写着“YB Super Saddiq”（尊敬的超级沙迪），“青年力量的部长”。

一张赛沙迪本人站在海边一旁的照片，在网路上掀起热议。大部分网民皆不认同将赛沙迪比喻为“超人”的做法，认为还年轻且资历尚浅的他，仍未配得上如此英雄化。

一名推特用户Sean Lum便在推文写道，“夸张！这是‘新大马‘还是’奉承的大马‘？希盟可能因为如此崇拜个人的做法而坠落。”

赛沙迪近期因为公开呼吁首相署部长瓦达姆迪下台一事，而成为众矢之的。