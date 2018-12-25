人去楼空成外劳盘踞地·彩虹步道商区变小越南 巴生百里广场后的彩虹步道（Pelangi Promanade）商业区变“小越南”？

越南人在当地营业时，皆规规矩矩。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生24日讯）巴生百里广场后的彩虹步道（Pelangi Promanade）商业区变“小越南”？

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巴生是雪州工商重镇，亦是全国最大港口的所在地，在工商业发展蓬勃的情况下，依赖外劳是必然的。

在人去楼空的社区，或是逾半无人问津，且空置已久的商业区，更成为外劳在巴生的盘踞地。

外劳聚集不同区域

巴生过去十多年来，出现许多外劳聚集的区域，个别分布在中路6英里、直落昂、巴生港口苏丹苏莱曼、巴生市区、中路南德园等，都是外劳聚集地。

其中，中路南德园有罗兴人、直落昂和市区是缅甸人、苏丹苏莱曼镇有孟加拉人等等。

最近两年来，巴生柏干峇鲁路（巴生百利广场后方）店屋与店寓，被当地居民称为“小越南”，因该区越来越多越南人开店经营生意，因此，每逢步过街道时，都让人有仿佛置身在“越南”的错觉。

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《大都会》社区报记者走访该商业区时，发现该区的人潮并不多，不过则有不少越南籍人士，多为打工族。

而且，该区拥有外籍人士经营或打理的形形色色店铺，包括服饰店、理发店、越南超市店、精品店等等，其经营的生意可谓多样化。



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店主：解乡愁推广越南美食

一位不愿具名的越南籍小吃店主，以华语掺杂越南腔调的口吻对记者说：“我在马来西亚已有11年之久，育有两名孩子，分别是10岁女儿与6岁的儿子，目前在店内售卖的是越南烤面包。”

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“我当时从越南嫁来马来西亚的，如今两名子女都长大了，其实是为一解乡愁及推广越南美食，而丈夫也抱着支持的态度，出资帮我开店。

“同时我也把我的弟弟从越南接来这里，帮我经营生意，不过由于才开张不久，所以生意一般。”



越南美食店的招牌还有越南文字眼。（图：星洲日报）

潘国全：逾20越南小吃店

雪隆贩商公会联合会投诉主任潘国全指出，彩虹步道商业区店屋，主要有4层楼，即一楼经营之地、二楼办公室、三楼与四楼便是外籍人士的居住地方。

也是巴生园居民协会主席的他表示，该商业区陆续有越南人经营各种生意，且是近两年的事。据他所知，该区一共有逾20间越南小吃店。

他披露，早前他向市议会反映该区有许多越南小贩，恐在没有合法执照的情况下营业，市议会也因此展开检查行动，惟市议会多次前往该区展开搜查时，店主并不在场，在场的是拥有在本地工作执照的外籍员工。

他强调，本身对越南人在此处营业并没有表示反感，惟必须申请执照，以在合法的情况下做生意。

“其实在该区营业的越南小贩都没有惹是生非，他们都非常安份守的在经营自己的生意，惟若想要继续在该地营业就必须向市议会申请执照，并依照其申请条规与程序，以取得合法的营业执照。”



越南24小时便利店是不少本地人会去光顾的地方。（图：星洲日报）

黄智荣：有注册但没营业执照

巴生市议员黄智荣表示，市议会于两个星期前往该区展开取缔行动，并在搜查的过程中，发现部份商业区的店面虽有公司注册，惟没有地方政府的执照。

“我们发现有的是本地店主出租给越南人，有一部份的业者是本地人，聘请越南人充当店长，经营其餐馆事业；另外，不排除是本地商人娶了越南籍女子，租下店铺让她们经营小食店。”

他说，取缔时发现部份越南小食店的招牌皆是越南文，由此可见这些店面没有向市议会申请营业执照，因为一般招牌的字眼都要有马来文或英文字母。

“我们还发现这些越南籍人士，还擅自在店外的墙壁上写上越南文字，因此在搜查时我们也指示他们要把墙壁粉刷一番，还原原本的面貌。”



越南服饰店售卖不少越南传统衣物，供民众购买。（图：星洲日报）

没营业执照罚1000

他表示，若发现没有营业执照的小贩，将会被罚款1000令吉。

“其实，欲在本地经营生意的业者，只要申请条规符合市议会的法定条规便会得到批准，而且业者只要有合法的执照，我们一般都不会多加干涉。”