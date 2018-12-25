安顺河流有巨鳄？霹野生动物局：没接投报 有网民在脸书网站“安顺吹水站”发布视频，指捕虾渔民拍摄到安顺霹雳河出现巨鳄，引起安顺人议论纷纷。

（霹雳．安顺24日讯）有网民在脸书网站“安顺吹水站”发布视频，指捕虾渔民拍摄到安顺霹雳河出现巨鳄，引起安顺人议论纷纷。

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视频中的巨鳄见到船只经过，还张开巨嘴，令人看了心害怕。

霹雳州野生动物保护局代局长旺沙鲁丁接受星洲日报询问时说，截至今日为止，该局未接获任何方面投诉指安顺出现巨鳄，这包括公众人士、消拯局、警方及民防局。

在安顺双溪郎邦的河流上钓鱼发烧友莫哈末苏菲安说，在安顺附近的小乡村偏远的河流上，如乌鲁德达及哥打士爹的河流上的确常有钓鱼郎看到鳄鱼出现，但只有6、7尺长，这视频的巨鳄估计有21尺长，在安顺的河流确是没听说过有这么巨大的鳄鱼出现。

“在多年前，哥打士爹有位年轻人在河流中捉了1只小鳄鱼，过后大家在该处便见到母鳄频频出现，当时许多人都不敢到河上去，过了一段日子，母鳄甚少出现后，大家才如常到河上钓鱼。”

苏菲安说，其实在乌鲁德达，至今不时还有人看到鳄鱼出现，只是这类鳄鱼也尽量避开人类，听到吵杂声便躲避，也从未听过有鳄鱼攻击人类的事件发生。

安顺钓鱼器材商黄株利说，之前他也从一些钓鱼发烧友那儿听到，他们曾在安顺河流中见到鳄鱼，但体积都不大，像这视频中的巨鳄，也不知是否真的出现在安顺。