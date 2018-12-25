Netflix遭冒名盗个资·别乱打开链接小心有诈 Netflix影音平台用户敬请留意，因为网络诈骗者试图使用如假包换的电邮来引导用户更新付款详情，以盗取用户的个人资料。

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）Netflix影音平台用户敬请留意，因为网络诈骗者试图使用如假包换的电邮来引导用户更新付款详情，以盗取用户的个人资料。

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该电邮冒用Netflix名义表示，他们正努力解决用户目前户头资料的问题，同时也要求客户更新他们的付款详情。

美国俄亥俄州梭伦警局在本月6日于脸书对此发布文告，促请收到此信息的民众保持警觉，同时通过其塔信任的管道来确保户头得到维护。

该文告提醒，用户切勿打开电邮内的链接，因为这将落入犯罪者的圈套，让用户自愿提供个人识别信息之外，也使恶意软件入侵用户电脑。

根据Netflix官网所示，若用户怀疑自己收到相关欺诈电邮或短信时，切勿打开里头任何链接和档案；若发现自己浏览非法的Netflix网站时，切勿输入登录帐号和财务信息，以及进行任何回复。

若用户不小心打开电邮内的链接或输入相关财务资料，Netflix建议，用户除了更换Netflix账户的密码，也需更换所有使用相同电邮和密码的网站密码，同时联系相关财务单位进行备案。

Netflix也促请民众把欺诈电邮和信息转发至[email protected]后，再删除这个欺诈电邮。