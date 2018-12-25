伍思薇 ·父母要成为孩子的好榜样 当遇到无礼的小孩时，你该怎么做？







当遇到无礼的小孩时，你该怎么做？

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我们经常听闻其他人提及许多无礼小孩的举动，往往源自于父母的纵容，才会让小孩做出惹人厌的行为。

早前我在社交媒体看见一名单身妈妈发文表示，她的小孩被一名无礼的小女孩不断逼问“你爸爸叫什么名字？”，她为了维护孩子的幼小心灵，赶紧表示她身兼父职，也是爸爸，没想到该名孩子却马上对自己母亲说，“她妈妈死掉了，哈哈哈”。

该单亲妈妈惊觉，原来不是只有上学后孩子才会被歧视没有爸爸，同时面对如此无礼的孩子，也不知道该怎么办才好。

我想，这也是许多人都想知道该如何处理的问题，因为我们都抱持着“成人之美而不揭人之短”的美德，因此也不会主动向孩子的父母表示，“你家孩子不懂礼貌”。

日前我也在一家咖啡厅，看见一名年约2岁的孩子在我的附近东摸摸、西摸摸的，玩得十分开心。

过程中，年少无知的孩子不小心在我的座位旁跌倒了，跌倒的瞬间赶紧抓住我的裤脚，也因此而把饼干屑都沾黏在我的裤脚上。

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没想到，她的父母看见了，在我把孩子扶起来时，也赶紧上前向我道歉，同时也立即教育孩子不可乱跑之余，磕碰到他人也需要道歉。

懂事的孩子，立即笑眯眯的学习父母的模样，向我道歉，这行为让我对他们一家的好感度“蹭蹭”地往上飙升，也不愿意再苛责小孩与其父母。

礼貌是一种教养及习惯，可大多数的父母对孩子的爱，不知不觉掩盖了孩子的缺点，总认为孩子还小，不礼貌的行为也应该一再被包容原谅。

惟有做个聪明的父母，成为孩子的好榜样，才能够让孩子变得更优秀，也更容易被他人接受与喜爱。