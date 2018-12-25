“看手机踩空摔死”疯传·失足教师只是轻伤 微博及微信近日疯传一段视频，称一名在中国重庆邮电大学任教的老师走路时因看手机摔倒死亡。

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）微博及微信近日疯传一段视频，称一名在中国重庆邮电大学任教的老师走路时因看手机摔倒死亡。

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网传视频显示，该名老师身穿黑色大衣、脖子围着红色围巾，左手挽着手提包，刚从包里拿出东西，便不小心从梯坎上往下栽，从第一梯几个跨步连摔，最后侧身滚下数十个阶梯。

该视频的图说写道：“这是重庆邮电大学的老师走路看手机被摔死了！真人，真事，昨天发生的。”，马上引起关注并被大量转发，但经查实后发现，该名老师仅蒙受轻伤，性命并无大碍。

中国新浪打假网站《捉谣记》引述《上游新闻．重庆晚报慢新闻》指出，上述事件在重邮大学发生，该名老师当时准备拿出手机接听电话，一时分心没有注意阶梯，不小心踩空后滚下楼，受了轻伤。

由于事件在网上迅速传开，伤者家属也发布声明，表示伤者被送往医院接受治疗，确诊为皮外伤，已无大碍，准备回家修养，并促请民众不要误传及相信的网上的假消息。