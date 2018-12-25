三叔点评 ·买屋新手须知 三叔觉得，房屋发展商虽然没有欺骗，但却“有所隐瞒”，这是很多没有经验的新手购屋者防不胜防的问题。

三叔觉得，房屋发展商虽然没有欺骗，但却“有所隐瞒”，这是很多没有经验的新手购屋者防不胜防的问题。

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用了毕生储蓄想买一间自己住得舒服的屋子，到环境或示范屋看了又看终于满意的下订金后，等到迁入才发现有很多之前不知道的问题。

比如说，原来屋子外面宽广的草场，原来是宗教保留地段，从此一天要5次聆听宗教仪式发出的声音。

比如说，说好的公园原来另有用途，是做夜市或建小贩中心的地段。

凡此种种，都令整个居家环境走了样，原来以为可以安安静静的过着清静舒适的生活，没想到噩梦才正开始。

三叔之前买的一座公寓单位，住在13楼，外头景观特别好一览无遗，但才住不上3年，左右前后就起了更高的楼，把三叔公的美好公寓风景全挡住，真叫人大煞风景。

最可怕是还建了大型购物中心，每晚单是冷气机噪音就如轰炸机声音一样。

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三叔奉劝，买屋新手在观察之余，也要实地调查清楚当地发展状况。不然，一切尘埃落定后，再来追究也无法和发展商斡旋了。